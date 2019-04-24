В Молдове началась борьба с лесными вредителями. Операция стартовала накануне вечером в Страшенском и Каларашском районах. Здесь планируется обработать около 2-ух тысяч гектаров лесов. Но этим планам не суждено было сбыться сразу. После первой посадки арендованный вертолёт сломался и работы пришлось приостановить.

Механикам из Бельц понадобилось четыре часа, чтобы исправить поломку, передает canal3.

Поднявшись в воздух пилоту все-таки удалось опустошить резервуары с 600 литрами препарата. Были опрысканы около 200 гектаров лесов. Однако на земле летчик заметил новую неисправность. Операцию временно свернули. Летательный аппарат оставили на ночь в поле возле села Войнова, Страшенского района.

"Даже с большими самолетами случается, что генератор выходит из строя. Приедет бригада техников, которая отремонтирует аппарат. Молдсилва не понесет расходов, все расходы оплатит госпредприятие Moldaeroservice", отметил технический директор Moldaeroservice Виктор Герцу.

По словам специалистов, дубовые леса, которые подлежат обработке в этом году, поражены гусеницами на 80%.Последний раз эти массивы опрыскивали с воздуха пять лет назад.

"На весну у нас запланирована воздушная обработка 22 тысячи гектаров в трех лесных хозяйствах - Калараше, Страшен и Хынчешт", сообщил инженер лесного хозяйства Сергей Васильчук.

"Большая часть вредителей попадают в леса с сельскохозяйственных земель. Гусеницы поедают листья, прекращается фотосинтез и деревьям грозит высыхание. На весь этот процесс может уйти всего две недели", сказал главный инженер лесного хозяйства, Калараш Михай Гросу.

Лесные массивы занимают больше 400 тысяч гектаров территории страны. Почти треть из них поражены вредителями.