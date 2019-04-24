Следы сына экс-президента Молдовы, приговоренному к реальному тюремному сроку в Румынии, обнаружили в Москве

В столицу России Сергей Лучинский попал транзитом через Кишинев. Сергей Лучинский, сын бывшего президента Республики Молдова Петра Лучинского, покинул Румынию за семь месяцев до того, как Апелляционная палата приговорила его к трем годам условно за шантаж, извлечение выгоды из влияния, дачу ложных показаний и др.

Источники в Интерполе сообщили Deschide.MD, что последний раз Сергей Лучинский пересекал границу в апреле 2017 года. Тогда он покинул Молдову на борту самолета, летевшего рейсом Кишинев – Москва. Предположительно, он до сих пор находится в столице РФ.

Кажется, старший сын экс-президента РМ покинул Румынию за несколько месяцев до того, как Апелляционная палата Бухареста вынесла ему приговор, осудив на три года условно за шантаж, извлечение выгоды из влияния и дачу ложных показаний.

Лучинский вылетел в Москву из Кишинева. Собеседники издания предполагают, что он до сих пор в столице России.

Мы не смогли точно установить, где живет Лучинский, однако его отец, Петр Лучинский, ранее говорил в интервью RISE Moldova, что владел домом в одном из пригородов Москвы и квартирой на Арбате. Тогда он добавил, что продал эту недвижимость.

«Когда закончился мандат, Путин разрешил мне приватизировать дом в пригороде Москвы, на Рублевском шоссе. Я продал его. у меня также была квартира в центре Москвы, на Арбате. Её я тоже продал. Деньги положил в банк, чтобы получать проценты. Это мой источник дохода», — рассказывал он.

Напомним, изначально Апелляционная палата Бухареста приговорила Сергея Лучинского к трем годам условно, однако Высшая кассационная палата отменила решение АП и заменила приговор на 2,4 года лишения свободы. Согласно материалам дела, с декабря 2014 по март 2015 Сергей Лучинский вместе с сообщником шантажировали бизнесмена Александра Хорпоша, информатора по делу, заставляя его перевести на свое имя 4 млн евро, которые Хорпош не был ему должен.

После вынесения приговора Национальная полиция Румынии объявила Сергея Лучинского в международный розыск.

ПАВЕЛ МУНТЯН