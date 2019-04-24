Виадук стал памятником идиотизма, который можно рассмотреть, стоя в многочасовой пробке

Какому дураку пришла в голову идея заделывать ямы в часы пик, когда нагрузка на транспортные артерии максимальна – вопрос риторический.

Так бывает, что вещи надо называть своими именами. Идиоты, которые превратили виадук в сплошную яму, вы о чем думали, оставив в таком виде улицу, да еще и без предупреждающих знаков?

Второй акт идиотизма, это заделывание ям в часы пик, когда нагрузка на транспортные артерии максимальна.

Если бы руководство обладало хоть минимумом организаторских навыков и преследовало цель комфорта горожан, то все это делалось бы в ночное время и скорость работ была бы выше.

Так сложилось исторически, что руководят ремонтом дорог бараны, для которых личный комфорт куда выше, комфорта горожан. У них план, у них график, им нужнее всех. Нет ни капельки желания что-либо изменить. Как роботы тупо выполняют задачи, причем очень паршиво, не заморачиваясь улучшением условий.

Эту систему, ВСЮ, надо ломать. Ломать так, чтобы ее хребет ей же в трусы высыпался. Нельзя оставлять ни одного упыря, засунувшего свои грязные ручонки и тупую башку в хоздеятельность города.

Они не заинтересованы в улучшении. Вся их заинтересованность в освоении средств. Они настолько вросли в эту систему халатности, безответственности, воровства и идиотизма, что вышибить их будет чрезвычайно сложно, но это необходимо.. Иначе мы никогда не вылезем из дерьма!

СЕРГЕЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ