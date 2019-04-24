Масштабные изменения: дизайн троллейбусных билетов изменится

Некоторые из путешествующих троллейбусами граждан делают ксерокопии билетов и продают их пассажирам.

Таким образом Управление электротранспорта Кишинева несет убытки. Ведомство признают, что подобными махинациями происходит незаконное обогащение других людей.

- Мы ежедневно их проверяет, - заявил глава управления Дорин Черный.

На прошлой неделе был пойман кондуктор с поддельными билетами.

Сотрудник был уволен, дело расследуют правоохранительные органы. Однако Дорин Черный отметил, что с мая билеты уже будет невозможно подделать.

Дизайн билетов будет изменен для большей безопасности, передает protv.md.

На данный момент неизвестно, какие именно меры безопасности будут предприняты и вырастет ли из-за этого цена проезда.