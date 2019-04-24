Политические партнеры ПДС и ППДП из Бухареста называют Молдову «территориями» Великой Румынии

Партнеры Санду и Нэстасе из Национально-либеральной Партии Румынии считают Молдову «территориями» Великой Румынии.

Политические партнеры ПДС и ППДП из Бухареста утверждают, что Республика Молдова – это территория Великой Румынии. Кандидат Национально-либеральной Партии Румынии в Европейский парламент Рареш Богдан также заявил, что Румыния должна взять на себя роль «старшего брата» в отношении нашей страны, даже если местные жители против этого.

- Неприемлемо считать эту часть Великой Румынии, которая сегодня называется Республикой Молдова, территорий, просто брошенной в чьи-то руки. Это территория, принадлежавшая Румынии, на которой живут миллионы румын. И Румыния несёт за неё обязанность старшего брата, иногда даже вопреки желанию тех, кто на некоторых уровнях не понимают определённые вещи,- заявил Рареш Богдан.

Это заявление было сделано в воскресенье в ходе прошедшей в Кишиневе презентации кандидатов в Европарламент от Национальной либеральной партии Румынии. На презентации присутствовали также депутаты и лидеры ПДС и ППДП Майя Санду и Андрей Нэстасе, которые были объявлены, как официальные партнеры румынской Национальной либеральной партии.

Рареш Богдан практически повторил основные идеи Санду и Нэстасе, призвавших внешних партнеров заблокировать финансирование нашей страны. Он также призвал правительство Румынии пересмотреть экономическое партнёрство с Республикой Молдова. По мнению кандидата НЛП в Европейский парламент, это необходимо сделать для поддержки ПДС и ППДП.

Заявления представителей НЛП были сделаны с молчаливого согласия Санду и Нэстасе, что подметил бывший депутат ПКРМ Александр Петков, сообщает publika.md.

- Думаю, что лидерам блока ACUM стоило бы объясниться перед молдавскими гражданами после того, как их официальный партнер из румынской PNL Рареш Богдан в Кишиневе неоднократно назвал Молдову «территориями» Великой Румынии. Не знаю, как другие, а я предпочитаю быть гражданином Молдовы, а не «жителем территорий»,- написал Петков в Facebook.