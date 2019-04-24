Виновные в банковском мошенничестве должны находиться в тюрьме, - Михалко

Участие лиц из отчета Kroll в формировании парламентского большинства является препятствием для сотрудничества ЕС с Молдовой.

Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко отметил, что банковское мошенничество, которое произошло в Республике Молдова, причинило необычайно большой ущерб стране. Оно будет ощущаться каждым гражданином, потому что он должен будет заплатить за это мошенничество. В то же время формирование парламентского большинства с участием людей, фигурирующих в отчете Kroll, может стать препятствием для сотрудничества Европейского союза с Молдовой.

- Формирование парламентского большинства, основанного на людях, фигурирующих в отчете Kroll, может быть очень большим препятствием для сотрудничества Европейского союза с Республикой Молдова, - отметил глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко в интервью IPN.

Посол заявил, что люди, виновные в банковском мошенничестве, должны быть наказаны.

- Правовое государство и судебная система должны работать в Республике Молдова, как это принято в европейской стране. Люди, которые виновны в этом преступлении, должны находиться в тюрьме, должны быть наказаны, - подчеркнул Михалко.

По мнению главы Делегации ЕС, важно, чтобы со стороны Республики Молдова был запрос к странам, которые связаны с этим мошенничеством для стандартного сотрудничества в области расследования с целью выявления денег, украденных из банковской системы Молдовы. Это же касается и лиц, участвовавших в краже.

- Эти действия должны производиться уже сейчас, потому что мы видим, что если правосудие не работает, если правовое государство не работает, то это может иметь последствия даже для политической сферы. И это был один из рисков, которые были выделены Венецианской комиссией и ОБСЕ / БДИПЧ в отношении риска экономических интересов, которые могут повлиять на политическую сферу, - отметил Петер Михалко.

Посол ЕС также заявил, что очень важно, чтобы не было подозрений в выборочном правосудии, которое может привести к нарушению права на справедливый суд. Вопросы, связанные с соблюдением прав человека и гражданских свобод останутся в поле зрения ЕС, поскольку это является основным критерием для оценки состояния демократии и правового государства в Республике Молдова.