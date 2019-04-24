Зеленский придет – порядок наведет: Почему граждане Украины, живущие в Молдове, бойкотировали президентские выборы

Скорее всего, в ближайшее время посольство соседнего государства в Кишиневе станет более открытым, но… уже с другими сотрудниками.

Что вы слышали, уважаемые читатели, о работе посольства Украины в Молдове? Не о какой-нибудь диверсионной, а о контактах со своими соотечественниками – особенно с теми, у кого гражданство соседней страны. И особенно – с теми, кто проживает в Приднестровье. Возможно, проводятся какие-то этнокультурные мероприятия, но, такое ощущение, что и это делается кулуарно – без лишнего шума и пыли.

Вот, например, событие номер один в соседней стране – выборы президента, второй тур которых состоялся в минувшее воскресенье. Представители молдавских СМИ, которые хотели попасть на один из двух участков (либо в посольстве в Кишиневе, либо в консульстве в Бельцах), так и не смогли этого сделать. По большому счету, из-за нежелания сотрудников посольства, которые нарушили законодательство своей же страны.

Ну, ладно – мы не граждане Украины, с нами можно по-свински. Но и к тем, у кого в Молдове имеется паспорт незалежной, отношение весьма странное. Особенно к жителям Приднестровья. Напомним, что в первом туре им обещали подвоз в Кишинев и в Бельцы – потом не-ожиданно отменили, а к тем, кто добрался своим ходом, докапывались до каждой буквы, лишь бы не дать проголосовать. По крайней мере, это самое логичное предположение, учитывая непопулярность уже ушедшего Порошенко в нашей стране. В итоге - в первом туре из 53 тысяч граждан Украины до участков добралось только около 1,5 тысячи.

Но самый большой конфуз был во втором туре – 610 (!) проголосовавших. Такое ощущение, что избиратели – самая большая украинская диаспора в Европе! - ответили взаимностью дипломатам, по сути, бойкотировав второй тур.

В общем, теперь не только у Украины надежды связаны с новоизбранным президентом Владимиром

Зеленским. Мы, в Молдове, тоже хотим верить, что дружественная нам страна будет таковой в дальнейшем не только на бытовом, но и на государственном уровне.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ