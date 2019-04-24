Прийти в торговый центр, чтобы выйти замуж: в Кишиневе моллы давно стали центрами не торговой, а светской жизни

Посещаемость покупателями столичных торговых центров в прошлом году упала минимум на 15-20 процентов.

С кем из знакомых продавцов не поговорю (а их, то есть знакомых, работающих в торговле, у меня много, зачем в Молдове производство, торговля — лучший бизнес!), все жалуются на плохие продажи, отсутствие покупателей. Причем жалуются перманентно, круглый год. Спрашиваешь, почему так происходит, ответ один:

- У людей нет денег!

Вот и статистика убедительно показывает падение покупательского спроса. Большинство торговых центров Кишинева теряет покупательский трафик. В 2018 году их посещаемость снизилась минимум на 15-20%. А ведь в нашем городе, по данным кишиневского управления торговли, общепита и услуг, зарегистрированы 68 коммерческих центров и торговых домов. И дело ведь не только в том, что у людей нет денег. В конце концов, многие наши сограждане трудятся за границей и имеют возможность регулярно посылать родным домой вспомоществование. Дело в другом.

Во-первых, цены. После поездок по миру давно понял, что Кишинев — самый дорогой город Земли! Это понял не только я, но и мои сограждане-гастарбайтеры, которые затариваются одеждой и прочими товарами по месту своей работы. Вот идешь по улице и сразу видишь, что парень, который идет тебе навстречу, приехал из России. А другой — из Англии. По одежке видно. Во-вторых, наши торговые центры убивает онлайн-торговля. Куча сайтов, где можно заказать понравившийся товар в несколько раз дешевле аналогичного, продающегося в столичных моллах.

Так зачем люди сегодня ходят в торговые центры? Там удобно назначать свидания, в тепле и уюте, на фоне сверкающего буранства и ярких витрин. Можно посидеть в бесчисленных недорогих кафешках, где звучит приятная музыка, себя показать... Тем более, что торговые центры постоянно расширяют пакет дополнительных услуг. Кстати, очень часто в моллах устраивают свадебные фотосъемки – культовые места.

Есть и ролледромы, и детские площадки, боулинг, каток, в торговых центрах какие-то интересные выставки-ярмарки регулярно проходят, говорят, скоро кинотеатра откроется...

Можно, в конце концов, прицениться к какому-то понравившемуся тебе товару, на ощупь, так сказать, прицениться. А потом заказать его по Интернету, намного дешевле выйдет.

Поэтому торговые центры в Кишиневе давно превратились просто в место отдыха и развлечений, свиданий и встреч с друзьями, стали центром светской жизни. А торговля — это так, дело десятое, фон, который не мешает ни посетителям, ни скучающим продавцам...

ЛЕОНИД РЯБКОВ