Мужчины вместо армии уходят в декреты: Молдавские папы готовятся стать мамами

Отношение нашего общества к таким отцам начинает меняться. С 2016 года отцовским пособием и отпуском по уходу за новорожденным в Молдове воспользовалось более 6 тысяч мужчин. Как сообщили в Национальной кассе социального страхования, 6030 отцов взяли 2-недельный отпуск по уходу за новорожденным и получили пособие для ребенка.

Во многих западных странах декретный отпуск для мужчины — дело привычное. В Швеции, например, отцы получают 80% зарплаты в качестве пособия. 16 месяцев декрета дается на всю семью. Причем папа должен сидеть с малышом два месяца, иначе семья просто теряет эти 60 дней оплачиваемого отпуска. В Норвегии «отцовская квота» составляет 14 недель (столько же, сколько «квота» матери). Власти этих стран делают это, в том числе, для того, что отцы охотнее занимались своими детьми и больше времени проводили со своими семьями. Ведь чем больше родитель находится со своим ребенком, тем больше он его любит и тем ценнее для него его семья.

В Молдове все еще превалируют патриархальные устои и гендерные предрассудки. На возможность декретного отпуска мужчины наши граждане смотрят чаще скептически. Мол, мужчина должен работать, а женщина заниматься детьми и хозяйством. И еще то, что мужчина (почему-то) не способен заменить ребенку мать, пока та на работе.

Правда, за последние пару лет отношение стало немного меняться. Так, когда в конце 2016 года «Комсомолка» опрашивала читателей, как они относятся к идее декретного отпуска для мужчин, большинство ответили отрицательно. «Давайте женщины будут женщинами, а мужчины - мужчинами. Зачем эти нетрадиционные новшества? Зачем пытаться за мгновение сломать то, что природа расставляла по местам миллионы лет?», - говорили они. Теперь же рассуждают так: « Сейчас самое страшное - остаться без работы! Поэтому для сохранения семьи, у кого есть работа высокооплачиваемая, тот пусть и работает!».

Таким образом, постепенно молдавское общество приходит к пониманию, что мужчины наравне с женщинами могут воспитывать детей. Кстати, психологи говорят, что для ребенка нет разницы, кто его воспитывает – мама или папа. Гораздо важнее, чтобы его воспитывал любящий и заботливый человек.

Кто может получить пособие

- Пособие по отцовству могут получить отцы, застрахованные в системе государственного социального страхования, работающие на основе индивидуального трудового договора или находящиеся в служебных отношениях на основании административного акта, с временной или постоянной пропиской в Молдове.

- Отпуск предоставляется отцам в течение первых 56 дней с момента рождения ребенка сроком на 14 календарных дней, на основе поданного письменного заявления.

- Работник может получать пособие по отцовству, которое будет выплачиваться из бюджета государственного социального страхования. Пособие устанавливает и выплачивает Национальная касса социального страхования. Отцовское пособие начисляется и выплачивается за календарные дни. Застрахованный доход за 1 календарный день определяется путем деления среднемесячного застрахованного дохода на количество календарных дней в месяце, за которые выплачивается пособие.

- Сотрудники, застрахованные в системе государственного соцстрахования, имеют право на получение компенсации по отцовству в случае подтверждения уплаты взносов в течение не менее 3-х лет, а также подтверждения взносов в течение, минимум, 9 мес. из последних 24 мес. до даты рождения ребенка. Заявление на получение пособия по отцовству подается в территориальное управление социального обеспечения по месту жительства или в которой обслуживается предприятие, где трудоустроен отец. Заявление также может быть подано в электронном виде на сайте НКСС (www.cnas.md ) или на правительственном портале (www.servicii.gov.md). Заявление на пособие по отцовству надо подать в течение 30 дней с даты предоставления отпуска по отцовству, в противном случае пособие не устанавливается

ЛИДИЯ ТКАЧ