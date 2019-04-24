Как пользоваться дронами в Молдове: власти страны выпустили предупреждение

О том, как пользоваться дронами в Молдове, рассказал Орган гражданской авиации. Орган гражданской авиации выпустил предупреждение о том, как пользоваться дронами в Молдове. В ведомстве подчеркнули, что несоблюдение правил их эксплуатации может иметь серьёзные последствия.

Так, в последние годы имел место ряд нарушений при использовании дистанционных беспилотных аппаратов, которые летают в радиусе полётов самолётов, над местами скопления людей, объектами инфраструктуры и т. д. В таких случаях возникает угроза авиационной и национальной безопасности, ущемляется право на защиту жизни и здоровья граждан.

В этих условиях Орган гражданской авиации подчёркивает, что при использовании дронов должен быть обеспечен уровень безопасности, аналогичный уровню безопасности полёта воздушных судов с экипажем, передаёт moldpres.md.

Согласно Авиационному кодексу Республики Молдова, вступившему в силу 23 марта 2019 года, полёты воздушных судов с пилотом могут осуществляться только с разрешения Органа гражданской авиации. Кроме того, использование воздушного пространства страны в целях аэрофотосъёмки осуществляется с разрешения Органа гражданской авиации и после получения обязательного заключения Министерства обороны и Службы информации и безопасности.