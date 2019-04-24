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Экономика
Правительство предлагает увеличить заработный минимум
24.04.2019

Правительство предлагает увеличить с первого мая гарантированную минимальную зарплату. Соответствующий проект постановления включен в повестку сегодняшнего заседания кабмина. Он предусматривает повышение гарантированного минимума более чем на 160 леев - с 2610-ти до 2775. Плата за один рабочий час будет не менее 16 леев 42 банов.

Правительство ежегодно пересматривает минимальную гарантированную зарплату в реальном секторе с учетом изменения уровня потребительских цен и производительности труда.

Напомним, что примерно 200 тысяч работников бюджетной сферы с 1 декабря прошлого года получают повышенные зарплаты. Для некоторых категорий рост превысил сто процентов.


 
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