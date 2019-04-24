Авиакомпания Air Moldova обеспечит бесплатный перелет для всей делегации Митрополии Молдовы, которая привезет Благодатный огонь

Для Air Moldova участие в доставке Благодатного огня в ночь на воскресенье стало традицией.

Крупнейшая авиакомпания страны Air Moldova и в этом году принимает активное участие в доставке в Молдову Благодатного огня в ночь на Воскресение Христово. Авиакомпания ввела в расписание дополнительный рейс по маршруту Кишинев – Тель-Авив - Кишинев и обеспечит бесплатный перелет в оба конца для всех членов делегации Митрополии Молдовы. Авиакомпания Air Moldova будет таким образом способствовать доставке Благодатного огня, одного из главных символов православных христиан.

Дополнительный рейс будет следовать по специальному графику. Самолет вылетит в субботу утром из кишиневского Аэропорта и вернется в тот же день в 19.50. Этим рейсом делегация Митрополии Молдовы доставит Благодатный огонь.

В целях обеспечения безопасности полета авиакомпания Air Moldova предоставит специалиста, который является обладателем международного сертификата, позволяющего сопровождать рейсы подобного назначения. В данном случае речь идет об обеспечении пожарной безопасности на борту авиалайнера.

Для авиакомпании Air Moldova участие в доставке Благодатного огня в ночь на воскресенье стало традицией, благодаря которой граждане Молдовы могут радоваться Святому огню.

Air Moldova – первая и самая крупная авиакомпания Республики Молдова с более чем 25-летней историей. Осенью прошлого года Air Moldova была приватизирована международным консорциумом. Основными приоритетами новой администрации является увеличение флота воздушных судов Air Moldova, увеличение количества авиарейсов и направлений, а также обеспечение качественных и доступных услуг.

Недавно Европейское агентство по авиационной безопасности признало Air Moldova соответствующей стандартам, что позволяет молдавской авиакомпании осуществлять авиаперевозки в европейском воздушном пространстве. Air Moldova является также единственной авиакомпанией из Республики Молдова, обладающей сертификатом безопасности Operational Safety Audit, который выдается Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association – IATA), на основании проводящегося раз в два года аудита.