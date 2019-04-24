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Более 60 тысяч членов Партии ШОР получают пасхальные подарки
24.04.2019

Более 60 тысяч членов Партии «ШОР» получили подарки и поздравления по случаю Светлого Пасхального Воскресенья. Представители территориальных организаций политформирования лично поздравляют каждого члена своей команды. В некоторых населенных пунктах в поздравлении участвуют и представители руководства партии.

В городе Оргееве поздравить соратников по партии пришла вице-председатель партии, депутат Марина Таубер, которая посетила однопартийцев на дому, выразив им свое уважение. «Мы с большим удовольствием поздравляем членов партии с со светлыми Пасхальными праздниками. Желаем здоровья, любви, счастья и пусть пасхальные праздники принесут только радость, улыбки и душевное спокойствие, мир в семье и благополучие в доме. Надеемся что в этом году праздники принесут нам мир и спокойствие, стабильность и развитие для всей страны. Партия «ШОР», которую я представляю, ежедневно прилагает усилия, чтобы сделать что-то конкретное для людей», - заявила Марина Таубер.

Люди радуются и выражают признательность за отношение партии, благодарят за неожиданный приятный подарок – традиционный кулич. «Мы с супругой очень благодарны Партии «ШОР» за то, что нас уважают, помогают во всем. У нас такого никогда не было, никто никогда раньше не заботился о пенсионерах», - отметил житель Оргеева Илие Даскал.

Фото: partidulsor.md

Фото: partidulsor.md

«Спасибо господину Шору за все, что делает для нас, стариков. Мы очень рады его поддержке. Все, чтоон сделал для всех оргеевцев очень ценно», - сказала Мария Гылкэ, жительница села Пятра, Оргеевского района.

Фото: partidulsor.md

Фото: partidulsor.md

Это не первый случай, когда представители Партии «ШОР» выражают особое внимание членам партии, поздравляя с национальными и религиозными праздниками и вручая подарки. В настоящий момент, Политическая Партия «ШОР» насчитывает более 60 тысяч членов, являясь самой одной из самых молодых и крупных политформирований страны. В результате прошедших выборов партия с первой же попытки стала парламентской, получив 7 депутатских мандатов.


 
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