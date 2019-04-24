Игорь Додон и пропрезидентская ПСРМ остаются уверенными фаворитами народного доверия

Президент Республики Молдова Игорь Додон и пропрезидентская Партия социалистов уверенно удерживают позиции лидеров народного доверия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые были представлены сегодня, 24 апреля, в Кишиневе.

Согласно итогам исследования, глава государства является лидером доверия населения. Отвечая на открытый вопрос, когда гражданам предлагалось самостоятельно назвать имя того политического деятеля, которому они доверяют больше всего, 38,7% озвучили имя именно Игоря Додона. Это уверенное первое место рейтинга.

Что касается партий, то лидерство среди них продолжает удерживать пропрезидентская ПСРМ. Так, если бы в стране прошли досрочные выборы, наибольшее количество опрошенных – 38,1% – проголосовали бы на них за Партию социалистов. Таким образом, у формирования есть шанс улучшить свой результат, полученный в ходе выборов от 24 февраля. В то же время за блок “АКУМ” намерены голосовать 27,7%, а за Демократическую партию – 24,1%. Опрос показал, что партия “Шор”, в случае досрочных выборов, не преодолеет избирательный порог и не пройдет в парламент.

Кроме того, жители Молдовы хотят видеть примарами в своих населенных пунктах именно социалистов. 29,5% опрошенных хотят голосовать на местных выборах за представителей ПСРМ, это первое место рейтинга. На втором – ДПМ с 25%, на третьем – “АКУМ” с 18%.

Говоря о развитии дальнейшей политической ситуации в стране, большее количество опрошенных – 23,9% – заявили, что видят выходом досрочные парламентские выборы. 16,1% выступили за коалицию между ПСРМ и блоком “АКУМ”, 10,8% – за коалицию ПСРМ и ДПМ, 7,5% – за миноритарное правительство, 3,8% – за коалицию ДПМ и “АКУМ”. Остальные не знают или отказались отвечать на этот вопрос. Опрос “Предпочтения молдаван перед пасхальными праздниками и социо-политические аспекты” проводился в период с 17 по 22 апреля компанией “Date Inteligente” SRL. В исследовании по политическим вопросам приняли участие 671 респондентов. Погрешность составляет порядка 4%