В случае досрочных парламентских выборов, структура парламента существенно не изменится, опрос

Если состоялись бы досрочные парламентские выборы, расклад сил в законодательном органе значительно не изменился бы, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией „Date Inteligente”. За ПСРМ проголосовали бы 38,1% респондентов, за Блок ACUM - 27,7%, за ДПМ - 24,1%, а за Партию „Шор” проголосовали бы 5,4%, при избирательном пороге в 6%.

Исполнительный директор компании „Date Inteligente” Михай Бологан заявил на пресс-конференции в IPN, что 16% респондентов хотели бы коалицию между Партией социалистов и Блоком ACUM, но более многочисленными оказали те, кто хотел бы досрочных выборов – 24%. В пользу коалиции ПСРМ и ДПМ высказались 10,8% респондентов.

Наименее ожидаемой коалицией среди респондентов, как отметил Михай Бологан, является коалиция между ACUM и ДПМ – 3,8%, а миноритарное правительство, независимо от партии, которая его создаст, поддерживают 7,5% участников опроса. Авторы исследования подчеркнули, что многие опрошенные, почти 40%, ответили, что не имеют мнения по этому вопросу или не хотят выражать его.

Опрошенным был предложен открытый вопрос - назвать политика, в которого они больше всего верят. Так, 38% опрошенных назвали президента страны Игоря Додона, а 18,5% назвали лидера ДПМ Владимира Плахотнюка. В то же время, 17,3% заявили, что верят лидеру Партии действия и солидарности Майе Санду, а 9,7% верят председателю Политической партии „Платформа достоинство и правда” Андрею Нэстасе. Лидеру Партии „Шор” Илану Шору верят 5% респондентов, премьер–министру Павлу Филипу – 3,3%, а лидеру ПСРМ Зинаиде Гречаной - 3%.

Опрос проводился по телефону на выборке из 671 человек, с 17 по 22 апреля. Погрешность составляет 4%.