Что делать, если к вам заявятся лжеквартиранты

Мы знаем, что у нас воровали и продолжают воровать уже сотнями миллионов и за это никто не понес положенного уголовного наказания. К этому мы уже привыкли. Как и к тому, что такие воры становятся, сперва доносчиками, а потом и депутатами. Народными. С соответствующим депутатским иммунитетом.

Но если простой человек однажды попадет в жернова молдавской Фемиды, то ему, как правило грозит наказание, даже если он всего лишь украл курицу. И это мы тоже знаем. Как раз для таких граждан в Молдове законодательно создана репрессивная машина из трех органов уголовного преследования. Уголовно-процессуальный кодекс регулирует деятельность десяти органов констатации, кодекс о правонарушениях - еще 36.

Только в МВД, в том числе как констатирующем органе, готовы служить «беспристрастной» Фемиде 18,8 тысячи полицейских. В налоговой службе - 1892. И в таможенной службе - еще 1761. И только по этим трем структурам в среднем на деревню приходится по 12 полицейских, 1,3 налоговых инспектора и 1,2 таможенника. Итого по 14,5 на деревню.

С недавних пор налоговые работники взялись за горожан, сдающих внаем свою недвижимость. Это самое важное в вопросе пополнения государственной казны. Наряду с прессингом на цветочных торговцев – к каждому уже приставили налоговый пост то ли для того, чтобы нюхать цветы, то ли для того, чтобы нюхать купюры. Словом, хотят знать точнее, сколько стричь с бедных продавцов шерсти.

Но есть и нововведение. Каким-то образом налоговикам становится известно, кто сдает свою квартиру в аренду. К хозяевам жилья в один прекрасный день заявляются два индивида с чемоданами. Предъявляют простакам румынские паспорта и просятся на неделю-две на квартиру за определенную плату. И тут же предлагают аванс.

Человек без какой-либо задней мысли деньги берет.

И тут ему предъявляют свой мандат. То есть контроль по существу превращается в провокацию и подстрекательство. Составляется акт по форме №1 - приложение к приказу налоговой службы №451/19.05.2016.

Но это не акт, а фиговый листок. Приказ этот не опубликован в «Официальном Мониторе» и никому не известно, что это за приложение №1, которое подсовывают для подписи.

Таким образом, правоохранительные органы занимаются провокацией, что по международному праву несовместимо с их деятельностью. ЕСПЧ трактует подобное как нарушение предусмотренного конвенцией права на справедливое судебное разбирательство (ст. 6), признавая в действиях правоохранительных органов провоцирование преступления.

Европейский суд на основе обширной практики выработал концепцию провокации, нарушающей ст.6 Конвенции, и критерии, которые позволяют отличить законные проверочные мероприятия от недопустимых провокаций. Но ведь md-охранники могут себе позволить всякие противозаконные деяния. И провокация с лжеквартирантами для них – всего лишь мелкая шалость.

Знаете ли вы, что у нас в Уголовном кодексе нашла себе место статья о провоцировании аборта (ст.159), провоцировании осуществления хирургической стерилизации и пр.? А вот для правоохранительных органов статьи о провокации в УК нет.

Что можно посоветовать тем кто живет сдачей квартиры в аренду?

Во-первых, всегда составлять договор (акт) сдачи в аренду на определенное время и на определенных условиях. Например, по договору арендатор может оплачивать коммунальные услуги, самостоятельно внося платежи, а вам в качестве компенсации платить по лею в месяц. Наличными.

Во-вторых Гражданским кодексом предусмотрен и вариант устного договора. Поэтому вы подобным визитерам можете заявить о том, что квартира уже сдана. На что есть устный договор, который вы, естественно, не можете предъявить.

И третье. Никогда не подписывайте бумажки, которые вам подсовывают, смысла которых вы не понимаете. Если в бумажках ссылаются на некие приказы или постановления – смело просите эти документы для ознакомления. После того, как прочтете и запишете себе его номер, верните и скажите, что такая бумажка - не документ, пусть предъявят оригинал или копию с печатью.

После чего выпроводите непрошеных гостей вон из вашей квартиры.

Ваша квартира - ваша собственность. Она неприкосновенна и охраняется Конституцией согласно статье 29.

Ст. 29 «Неприкосновенность жилища». (1) Жилище и место пребывания неприкосновенны. Никто не может проникать или находиться в жилище или месте пребывания лица без его согласия. (2) Законом допускаются отступления от положений части (1) в случаях необходимости: a) исполнения ордера на арест или решения суда; b) устранения опасности, угрожающей жизни, физической неприкосновенности или имуществу лица; с) предотвращения распространения эпидемий. (3) Обыск и осмотр места происшествия допускаются и производятся только в соответствии с законом. (4) Обыск в ночное время запрещается, за исключением обыска при очевидном преступлении.

Думитру БАРБАЛАТ