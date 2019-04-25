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Экономика
Чиновники, купившие 8 тонн груш по 36 лей, теперь покупают автомобиль
25.04.2019

И. о. примара Кишинева Руслан Кодряну потребовал добровольной отставки руководства управления образования сектора Буюкань за попытку объявить конкурс на приобретение служебного автомобиля Skoda за 230 тысяч лей.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он выразил в социальных сетях возмущение еще и тем, что "конкурс объявляется в четвертый раз".

Кодряну напомнил, что именно эти чиновники недавно оскандалились, купив для детских садов 8,5 тонны голландских груш по 35 лей за килограмм, когда отечественные садоводы не могут продать яблоки по цене в несколько раз дешевле.

Он утверждает, что борется за каждую копейку в ходе обсуждения на муниципальном совете разных бюджетов, напомнив, "все они формируются за счет налогоплательщиков, то есть берутся из кошельков кишиневцев".

"Хочу извиниться перед всеми жителями столицы за лицемерие, проявляемое некоторыми чиновниками. И благодарю тех, кто предупреждает меня и помогает в обнаружении подобных случаев", - заключил Кодряну, подчеркнув, что если чиновники не уйдут в отставку добровольно, то будет инициирована процедура их принудительного увольнения.

На сайте управления образования сектора Буюкань сообщается, что его руководителем является Вероника Соломицки, а ее заместителем Павел Березовски.


 
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