Нэстасе готов стать спикером на пять минут, а потом бороться за кресло генпримара

Депутаты-социалисты не пришли по приглашению блока ACUM на заседание рабочей группы, которое должно было состояться в среду.

Как передает "ИНФОТАГ", депутат правой оппозиции Михай Попшой расценил это на брифинге как неготовность ПСРМ к серьезному диалогу, "хотя ACUM выступает исключительно с благими намерениями".

"Мы открыты для обсуждения, как вопросов формирования руководства парламента, пакета антиолигархических законов, так и социальных мер, предложенных социалистами. Необходимо понимать, что граждане с нетерпением ждут, чтобы законодательный орган спустя два месяца после выборов, наконец, приступил к работе. Но, к сожалению, некоторые предпочитают этому шоу, получая зарплату и ничего не делая, тем самым приближая досрочные выборы, чего не хочет ни один гражданин Молдовы, кроме Влада Плахотнюка", - считает политик.

Он подчеркнул, что "такой сценарий станет настоящей напастью для Молдовы, и поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы разблокировать работу парламента".

"Но пока мы не видим никаких ответных действий со стороны социалистов, которые только находят предлоги, чтобы не участвовать в дискуссиях", - сказал Попшой.

Депутат Александр Слусарь отметил, что "ACUM ждал представителей ПСРМ, чтобы обсудить важнейшие шаги по освобождению РМ от олигархии".

"У нас есть общие взгляды на вопросы, но, к сожалению, социалисты пока предпочитают идти по пути Плахотнюка, к досрочным выборам, что не отличается от вхождения в коалицию с ДПМ. ПСРМ почему-то играет по правилам Плахотнюка, хотя ее избиратели отдавали голоса совсем за другое: за изменения, за жизнь без страха в развивающейся стране", - напомнил политик.

Депутаты ACUM считают, что сопредседатель блока, лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе мог бы занять пост председателя парламента до утверждения и исполнения пакета законов по деолигархизации Молдовы, а затем добровольно подать в отставку. Об этой инициативе сообщил в среду депутат от этой партии Александр Слусарь, повторив, что "Нэстасе не рассматривает государственные должности как некие трофеи".

"Для Нэстасе данная функция не приоритетна, он лишь станет гарантом выполнения повестки по деолигархизации. А наша основная идея - как можно быстрее приступить к выполнению задач по избавлению Молдовы от олигархов. Нужен поэтапный подход: сначала обозначить формулу избрания руководства парламента, затем приступить к формированию функционального правительства", - считает он.

Депутат дал понять, что предложение направлено Партии социалистов, подчеркнув, что теперь "мяч на их поле": "Они должны определиться. Либо два месяца дожидаться роспуска парламента, как договорились между собой Плахотнюк и Додон. Мы видим, что именно президент играет главную роль в блокировке диалога ACUM и ПСРМ. Либо попытаться хоть что-то реализовать из предвыборной программы социалистов".

Отвечая на вопрос, будет ли Нэстасе вновь бороться за пост примара Кишинева на предстоящих местных выборах, он отметил, что решение "может быть принято только коллегиально на уровне блока ACUM". Но по личному мнению депутата, "Нэстасе должен баллотироваться", так как "у него есть обязательства перед жителями Кишинева".