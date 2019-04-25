Цырдя: Переговоры с блоком ACUM невозможны из-за позиции правых

Депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя считает, что переговоры с блоком ACUM невозможны из-за позиции правых сил, которые отвергают все предложения социалистов. Как передает агентство "ИНФОТАГ", он написал на своей странице в facebook, что "гспода из блока ACUM упорно продолжают гимпу валять, очки втирать".

"Хотят ли они стабильное парламентское большинство с ПСРМ на четыре года? Нет! Ими не поддержано ни одно предложение, выдвинутое Республиканским советом ПСРМ. Они хотят лишь временное, "ситуативное большинство", без взаимных обязательств. А делается это с одной целью - получить от ПСРМ все рычаги власти, ослабить демократов, а потом создать большинство с демократами, но на своих условиях", - считает социалист.

По его словам, "законопроекты ПСРМ про статус русского языка, статус Гагаузии, про индексацию пенсий, материнский капитали, возврат российских аналитических программ вызвал у ряда депутатов блока ACUM конвульсии".

Цырдя уверен, что блок "даже на словах не собирается вернуть президенту Игорю Додону украденные полномочия, а наоборот поливает его грязью, так видимо понимая понятия "переговоры" и "партнерство".

Он расценил "единственное "новшество", которое депутаты ACUM предложили социалистам, как оскорбление. "ПСРМ голосует за их спикера и премьера, за их антиолигархические законы, а потом спикер Нэстасе подаст в отставку и пойдет на пост примара столицы", - написал Цырдя, выразив сомнение, что Нэстасе откажется от кресла председателя парламента.

"Констатируем неспособность правых идти на компромиссы с социалистами и проявление в дальнейшем политического эгоизма, учитывая, что ни одно предложение ПСРМ не принято во внимание. Готовы к серьезным и реальным переговорам по созданию дееспособного парламентского большинства и эффективного правительства, когда правые созреют", - сообщил Цырдя, предложив депутатам блока "до той поры красить яйца в красный цвет".