Диетологи рассказали, сколько яиц и куличей можно съесть на Пасху без опасности для здоровья

Для православных Пасха «не только еда – это эмоциональное состояние, поздравления и добрые дела».

В воскресенье, 28 апреля, православные христиане отмечают окончание Великого поста и Светлое Христово Воскресение (Пасха). Традиционными угощениями в этот день являются пасхальные куличи, крашеные куриные яйца, творожные пасхи и другие угощения. Однако диетологи советуют не слишком усердствовать с праздничными угощениями, чтобы не нанести вреда здоровью и фигуре.

Для того, чтобы обойтись без неприятных последствий для здоровья, следует ограничиться тремя яйцами и 100 граммами кулича или творожной пасхи. Такую норму озвучила заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач терапевт-диетолог Екатерина Бурляева.

- Чтобы определить, сколько можно съесть, нужно обратить внимание на рацион человека в целом. По рекомендациям врачей, в день нужно съедать половину яйца, потому что это определенный набор белков, жиров, углеводов и пищевых веществ. Если говорить о безопасной дозе, с учетом того, что человек будет есть еще мясо, рыбу, то в этом случае следует ограничиться тремя яйцами в день, этого будет достаточно, - рассказала врач терапевт-диетолог.

В то же время эксперт по правильному питанию отметила пользу яиц, поскольку они содержат большое количество белка, а также жиры и углеводы. Кроме того, они дают организму холин, кобальт, селен, биотин и витамин А, необходимые организму человека для нормализации различных биохимических процессов. Однако не стоит забывать, что калорийность вареного яйца составляет примерно 155 калорий: это означает, что, употребив три штуки, вы получите 465, что составляет почти четверть от рекомендуемого дневного рациона – 2000 калорий.

Врач также предупредила, что кулич, который готовят из сдобного теста с добавлением изюма или цукатов, является достаточно калорийным продуктом, поэтому ограничить его потребление в день нужно примерно 100 граммами. Съесть больше можно, если отказаться в этот день от других сладких продуктов. Например, пить несладкий чай, не добавлять сахар в кашу, отказаться от меда и варенья.