Киртоакэ негодует и хочет вернуться в примэрию: «Кодряну крадёт мои идеи»

Бывший примар всё не может успокоиться. Ровно 23 месяца тому назад Дорин Киртоакэ был отстранён от своей руководящей роли в примэрии, однако бывший градоначальник до сих пор переживает и не может смириться с утратой. Он утвердительно ответил на вопрос, собирается ли баллотироваться на местных выборах, а также гневно высказался в адрес Руслана Кодряну, который является временно исполняющим обязанности примара:

- Конечно, после того, как меня несправедливо и силой отстранили от примэрии, я хочу вернуться. Я способен работать, несмотря на все сфальсифицированные дела. То, что делает сейчас примэрия - просто продолжает мои проекты, ничего нового они придумать не могут.

Ну да, меняют осветительные лампы, ну и что? Если бы я на протяжении десяти лет занимался бы только одними лампами, то далеко бы мы зашли? Тут нужны комплексные, глобальные решения, которыми я занимался, - заявил Киртоакэ, слова которого приводит телеканал ProTV.

Из "глобальных решений" Киртоакэ чаще всего вспоминается, однако, лишь бесконечная возня с камнями, которые он называл "памятниками жертвам репрессий".