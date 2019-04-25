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Общество
Сын легендарного оперного певца оказался покорен молдавским вином
25.04.2019

 Сын легендарного оперного певца и дирижера Пласидо Доминго оказался покорен молдавским вином.

На своей странице в социальных сетях Пласидо Доминго-младший опубликовал фотографию, на которой изображена бутылка молдавского Cricova.

- Расслабляюсь дома с вкуснейшим вином из Молдовы, - сопроводил фото подписью певец.

Изображенное на фото Codru - одно из лучших выдержанных сухих красных вин Молдовы. Произведено из красного винограда сортов Каберне-совиньон и Мерло, собранного на собственных плантациях в южных районах Молдовы.

Пласидо-младший родился в Мехико, в семье всемирно известного испанского тенора Пласидо Доминго и его второй жены, Марты Орнелас, лирического сопрано из Веракруса.

Пласидо писал песни для таких артистов, как Майкл Болтон, Риккардо Коччанте, Ванесса Уильямс, Сара Брайтман, Хосе Каррерас , Лучано Паваротти, Леона Митчелл, Дайана Росс, Алехандро Фернандес, Тони Беннетт и, конечно, его отец Пласидо Доминго.

В настоящее время Пласидо ведет гастрольно-концертную деятельность. Артист дает концерты по всей Европе, Америке, Мексике, Бразилии, Уругвае.


 
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