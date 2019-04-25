Гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе экономики будет равно 2 775 леям

Начиная с 1 мая текущего года, гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе увеличится на 165 леев и составит 2775 леев в месяц. Таким образом, работодатели предприятий, организаций и других учреждений реального сектора экономики не смогут платить работникам менее 16,42 лея в час. Соответствующее постановление было принято на заседании кабинета министров в среду, 24 апреля, передает IPN.

Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе рассчитывается в зависимости от суммарного роста индекса потребительских цен и темпов роста производительности труда. В свою очередь, темпы роста производительности труда составляют процентное соотношение между темпами роста валовой добавленной стоимости и темпами роста среднего числа работников.

Наряду с гарантированным минимальным размером заработной платы в реальной экономике, государство также регулирует некоторые компенсационные надбавки за работу в неблагоприятных условиях, оплату ночных часов, оплату сверхурочных часов, оплату простоев и пребывание в технологической безработице.

С 1 мая 2018 года размер гарантированной минимальной заработной платы в реальной экономике был установлен на уровне 2 610 леев в месяц, или 15,44 лея в час.