25 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе экономики будет равно 2 775 леям
25.04.2019

Начиная с 1 мая текущего года, гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе увеличится на 165 леев и составит 2775 леев в месяц. Таким образом, работодатели предприятий, организаций и других учреждений реального сектора экономики не смогут платить работникам менее 16,42 лея в час. Соответствующее постановление было принято на заседании кабинета министров в среду, 24 апреля, передает IPN.

Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе рассчитывается в зависимости от суммарного роста индекса потребительских цен и темпов роста производительности труда. В свою очередь, темпы роста производительности труда составляют процентное соотношение между темпами роста валовой добавленной стоимости и темпами роста среднего числа работников.

Наряду с гарантированным минимальным размером заработной платы в реальной экономике, государство также регулирует некоторые компенсационные надбавки за работу в неблагоприятных условиях, оплату ночных часов, оплату сверхурочных часов, оплату простоев и пребывание в технологической безработице.

С 1 мая 2018 года размер гарантированной минимальной заработной платы в реальной экономике был установлен на уровне 2 610 леев в месяц, или 15,44 лея в час.


 
Количество просмотров:
78
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.