|
|
...
|
Семья
До конца мая в столичном зоопарке откроется террариум, сообщает МОЛДПРЕС.
Корреспонденту МОЛДПРЕС заместитель директора учреждения Сергей Пынзарь отметил, что работы по благоустройству террариума почти завершены, а сейчас устанавливаются вентиляционная система и кондиционеры. В террариуме будут выставлены почти 20 рептилий, в том числе 12 змей.
«Здесь будет представлена и самая большая змея из нашей коллекции – парагвайская анаконда. Доступ посетителей в террариум будет ограничен. Посетители будут заходить группами не более 10 человек и только в сопровождении сотрудника террариума», - отметил Пынзарь.
Сотрудник зоопарка также отметил, что спустя десятилетия, рептилий смогут увидеть все желающие. «С начала мая наши посетители смогут увидеть и крокодила», - добавил цитируемый источник.
Столичный зоопарк был основан 9 мая 1978 года. В настоящее время коллекция учреждения насчитывает более 1000 экземпляров. Среди них редкие животные, включенные в Международную Красную книгу.
Билет в зоопарк для взрослых стоит 30 леев, для студентов и пенсионеров – 5 леев, а дети до 7 лет могут войти бесплатно.
Официальные данные показывают, что ежегодно Кишиневский зоопарк посещают более 300 тыс. человек. В учреждении работают около 100 сотрудников.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|