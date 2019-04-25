До конца мая в столичном зоопарке откроется террариум, сообщает МОЛДПРЕС.

Корреспонденту МОЛДПРЕС заместитель директора учреждения Сергей Пынзарь отметил, что работы по благоустройству террариума почти завершены, а сейчас устанавливаются вентиляционная система и кондиционеры. В террариуме будут выставлены почти 20 рептилий, в том числе 12 змей.

«Здесь будет представлена и самая большая змея из нашей коллекции – парагвайская анаконда. Доступ посетителей в террариум будет ограничен. Посетители будут заходить группами не более 10 человек и только в сопровождении сотрудника террариума», - отметил Пынзарь.

Сотрудник зоопарка также отметил, что спустя десятилетия, рептилий смогут увидеть все желающие. «С начала мая наши посетители смогут увидеть и крокодила», - добавил цитируемый источник.

Столичный зоопарк был основан 9 мая 1978 года. В настоящее время коллекция учреждения насчитывает более 1000 экземпляров. Среди них редкие животные, включенные в Международную Красную книгу.

Билет в зоопарк для взрослых стоит 30 леев, для студентов и пенсионеров – 5 леев, а дети до 7 лет могут войти бесплатно.

Официальные данные показывают, что ежегодно Кишиневский зоопарк посещают более 300 тыс. человек. В учреждении работают около 100 сотрудников.