Традиционный кулич проигрывает итальянскому панеттоне

Молдаванам пришлись по душе итальянские панеттоне. Как отмечают, на одном из крупнейших хлебокомбинатов страны, за последние годы объем куличей, выпеченных по зарубежной технологии, увеличился на 15%. Сейчас он составляет почти 23 тонны.

Первые три рецепта панеттоне хлебокомбинат получил в 2005 году. Тогда объем их производства составлял лишь 1% от общего объема. Сейчас предприятие изготавливает более 7 видов панеттоне.

"У нас есть панеттоне с молочным шоколадом, с какао, с бельгийским шоколадом. Мы производим также панеттоне "труфини" с ароматом и вкусом какао", - сказала технолог Светлана Караман.

Технолог говорит, что рецепты с каждым годом меняются. Пекари привносят в них что-то новое.

"Если десять лет назад традиционный кулич был довольно скромным с точки зрения внешнего вида и ингредиентов, кроме того, его продавали без упаковки , теперь пекари сделали из него настоящий шедевр. Он изобилует начинками из мака, вишни, абрикосов, орехов и шоколада", - отметила Светлана Караман.

В то же время, директор хлебокомбината отмечает, что спросом пользуются и традиционные молдавские куличи.

"Предприятие производило около 150 тонн пасхальной продукции, теперь мы задались целью повысить объемы до 170 тонн. Мы учли то, что наша продукция пользуется спросом на рынке", - сказал директор хлебокомбината Борис Андрос.

А горожане тем временем, скупают и панеттоне, и куличи.

"Мы купили три рулета и кулич, чтобы освятить их в церкви. Купили кулич с лимоном."

"Теперь вот беру с вишней, возьму еще ягненка и все. И вкусно, и выглядит хорошо. Мне нравится."

"Я купила пасхальный кулич, приготовленный по итальянскому рецепту. Раньше не брала, хочу попробовать и сравнить."

Стоимость куличей достигает 80 леев, панеттоне - 100 леев.