Все самое вкусное на Пасху — у кишиневского цирка: Что передают молдаванам в посылках из Европы

Наши тоже передают подарки и угощение в Италию и во все страны ЕС, где обосновались их дети. У кишиневского цирка - традиционная стоянка перевозчиков подарков и гостинцев из Европы в Молдову и наоборот. За четыре дня до Пасхи тут просто бум груженых бусиков.

На маленькую стоянку не проехать, что создает пробку от круга до остановки у цирка. На выручку приехали полицейские. Им пришлось регулировать движение у поворота к «футбольному мячу» и упорядочивать вразнобой припаркованные машины. Близко к маршруткам пускали только бусики с подарками, а граждан, приехавших за посылками на автомобилях, просили найти другие места для парковки.

В 11 утра на стоянке у цирка рычат и слегка дергают головами динозавры. Под эти звуки дикой природы народ радостно получает гостинцы от родственников.

На маршрутках в виде объявлений - вся география Европы. В Кишинев примчались машины с посылками из всех столиц и даже из маленьких городков. Народ спешил забрать свое и передать в ответ все, что смог собрать. Что же ожидают найти в этих сумках и коробках молдаване?

Что же ожидают найти в этих сумках и коробках ?

Самый главный гостинец — итальянские куличи панеттоне

«Они самые вкусные, я больше не пеку дома на Пасху, мне дочка передает итальянские. Вот, здесь 10 штук», - говорит женщина, показывая на клетчатый баул, в несколько слоёв перемотанный скотчем. Под скотчем проглядываются имя, фамилия и телефон, видимо, получательницы. Но это не единственная ее посылка — еще передали одежду, племянникам - игрушки.

В Молдову из Европы пересылают все, чего, по мнению уехавших, у нас либо нет либо неподходящего качества и дорого. Часто это одежда, обувь и красивая домашняя утварь. «Икеевкие штучки» часто встречаются — постельное белье, занавески, пледы и даже подушки. По мнению получателей посылок, там эти товары лучшего качества и дешевле. Попадается и техника — в основном, большие плоские телевизоры и ноутбуки. Остальные коробки от техники используются в качестве упаковки.

Среди посылок несколько раз встречались большие стеклянные пустые бутыли красиво оплетенные, как корзинки. Чистый раритет! Такие бутыли многие кишиневские рестораны или винные бары захотят заполучить в качестве деталей интерьера.

«Это для вина, в подвале хранить», - сказал водитель, разгружая маршрутку. Все привезенные посылки он разложил на асфальте возле распахнутых дверей бусика. А то, что повезет обратно во Францию, складировал внутри.

На маршрутках в виде объявлений - вся география Европы

Но в Европу уезжает значительно меньше посылок, чем их привозят в Молдову, отмечают водители. Они зарабатывают больше на рейсах в Европу, а обратно — лишь бы пустым не ехать.

Посылки туда передают не все. Например, женщина, которая получила от дочери сумку, полную куличей, сказала, что еще на прошлой неделе, к католической Пасхе, передала своим родным в Дженова (многие используют только итальянское, французское и португальское произношение названий городов, — прим. автора) вино, приднестровское постельное белье и конфеты внукам.

«Муж у дочки итальянец, они Пасху уже в Вербное воскресенье празднуют», - немного разочарованно отметила женщина.

В этот момент к маршрутке на Геную (это та самая Дженова по-итальянски) двое мужчин принесли две сумки, в каждой из которых по четыре шестилитровых пластиковых бутылки с красным вином.

Вот такой обмен продуктами питания с ЕС. Вот он — настоящий экспорт молдавских продуктов и вина в Европу!

ИРИНА ИВАНЧЕНКО