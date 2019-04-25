Юрий Безер. О компенсированных медикаментах и будущем сетей аптек в Молдове

Сегодняшний собеседник – Юрий Безер, совладелец и генеральный директор фармацевтической компании Becor и сети аптек Elody. Интервью о 25-летии компании и о проблемах и возможностях фармацевтического рынка Молдовы.

Becor. Начало

Юрий, в этом году вашей компании Becor исполняется 25 лет. Вы - бессменный руководитель компании. Если посчитать, то вы стали участником фармацевтического рынка уже через три года после обретения Молдовой независимости. То есть, практически знаете всю историю рынка, от начала до сегодняшнего дня. Трудно удержаться, чтобы не спросить: «А как все начиналось?»

В 1993 году я окончил Политехнический институт. Как и многие мои сверстники, задумался о бизнесе, тогда работа по профессии не давала шансов заработать на жизнь. В 1994 году был создан Becor, по начальным буквам фамилий учредителей, при этом получилось так, что практически сразу компания принадлежала мне одному, но менять название уже как-то не имело смысла.

В 90-е годы многое происходило случайно. Это был период начала приватизации бывшей государственной аптечной сети. После распада СССР и в первые годы независимости аптечный рынок был недалек от хаоса. Знакомый фармацевт сделал заказ на набор медикаментов. Мы смогли найти поставщиков, выполнили заказ и так Becor стартовал как импортер медицинских препаратов.

Это было еще до появления тех сетей аптек, что нам сейчас хорошо знакомы?

Да. Первые сети стали появляться в 1995-1997 годах. До этого на рынке шла приватизация маленьких аптек с участием их коллективов. Большие аптеки со своим производством медицинских препаратов были приватизированы позже, ближе к 2000 году. В то время на рынке было, наверное, не меньше 200 импортеров. Мы - в общем ряду. Помню, что закупали лекарства на аптечном складе в Румынии. Он объединял под 100 производителей, 2000 наименований лекарств, по тем временам – превосходный партнер для импортера.

Иностранный партнер

Перед встречей я просматривал интернет, чтобы найти ваши предыдущие интервью. Интервью не нашел, но нашел ссылку на вашу цитату в 2008 году. Вы говорите, что Becor сделал резкий рывок в развитии, и что это стало возможным благодаря иностранным инвестициям. Если честно, мы привыкли, что многие иностранные инвесторы в Молдове – это просто офшоры с целью оптимизации налогов. В случае с Becor все не так. Расскажете?

Расскажу. В 2007 году совпало несколько событий. Мы понимали, что если хотим развиваться, то нужны свои серьезные склады, нужна сеть аптек. Начали со строительства склада. И в то же время на нас вышла иностранная компания – BATM, группа компаний, основанная в 1992 году, со штаб-квартирой и офисами в Северной Америке и Европе, включенная в листинг Лондонской биржи. На тот момент они искали в Молдове партнера не в фармацевтике, а в лабораторной диагностике. Так что на первых переговорах я согласия не дал. Тем более, что они были уже публичной компанией и претендовали на покупку 51%. Для человека, который на тот момент уже 13 лет полностью контролировал компанию, отдать контрольный пакет было некомфортно.

Но все–таки сделка состоялась?

Да. Becor заинтересовал инвесторов как партнер. Месяца четыре подряд они настойчиво предлагали продолжить переговоры, причем уже не только по вопросу диагностики. Наверное, одной из причин было то, что уже в 2007 мы были близки к полной прозрачности как бизнес. Для иностранцев это было предельно комфортно. Я, в свою очередь, еще раз взвесил, во что обойдется обслуживание кредита, который пришлось привлечь для строительства склада, и какие еще средства нужны, чтобы создать свою аптечную сеть. В общем, учитывая, что все операционное управление сохранилось за мной, я решил, что это необходимый шаг. И Becor вошел в группу BATM.

Becor в иностранной группе уже больше 10 лет. Вначале было очень непривычно?

Нужно было втянуться в ритм работы группы, чьи акции котируются на международной бирже. С тех пор это аудиты партнера два раза в год. Их проводит Deloitte – одна из аудиторских компаний «большой четверки». Но, в итоге, это пошло только на пользу компании. Becor уже много лет полностью прозрачен. Были, конечно, периоды, когда это был наш конкурентный недостаток, фармацевтический рынок не всегда был идеален. Зато в последние годы, когда началась серьезная тенденция к «обелению» бизнеса, мы в своеобразном выигрыше. Наша прибыль и рентабельность уже давно формируются в рамках 100% уплаты всех налогов, в том числе и с фонда оплаты труда.

Запрет на открытие аптек и проблемы фармацевтического рынка

Юрий, давайте оставим вопросы о Becor–е сегодня для окончания интервью. Давайте о проблемах. Журналист без проблем, как рыба без воды, хотя рынок, наверное, с удовольствием бы без них обошелся. Что больше всего “болит” у фармацевтов? Ограничение «маржи» на медикаменты со стороны государства?

Молдова не единственная страна, которая ограничивает надбавку в цене на лекарства. Как проблему именно рынка, я бы отметил Закон, ограничивающий сети в открытии новых аптек.

А вы не считаете, что аптек и так слишком много?

В рыночной экономике, много или мало аптек, должен решать рынок, прибыль или убытки. Государство должно регулировать соответствие аптеки нормам и требованиям, но не их количество.

Сейчас ситуация доходит до абсурда. Новую аптеку можно открыть только в селах. В районных центрах и городах – нельзя. Вы даже не можете открыть аптеку «через стенку», если вдруг ваш арендодатель решит прекратить ваш контракт аренды или недопустимо изменить его условия.

Это напоминает мне ограничения двадцатилетней давности на частную медицину. Понятно, что было сильное лобби главных врачей государственных больниц. В итоге мы потеряли тысячи специалистов, которые либо уехали за границу или ушли из медицины. Да, сейчас частные клиники – полноправные участники рынка. Но, если бы они вышли на рынок раньше, то тот медицинский туризм, результаты которого пожинает стоматология, мог бы идти в другие сферы медицины. Нерациональные запреты никогда не идут на пользу ни рынку, ни стране в целом.

Тогда есть процедура изменения закона. Почему бы фармацевтам не объединиться и не выступить с инициативой внесения поправок в закон?

Это уже было сделано. С помощью Ассоциации деловых людей Молдовы мы подготовили необходимые поправки. Инициатива нашла поддержку и в Правительстве. Более того, поправки прошли в первом чтении в Парламенте, но на этапе вторых чтений были отвергнуты. Теперь мы ждем возобновления работы Парламента, чтобы вернуться к решению этой проблемы.

Правительство «за», Парламент «против»… А если абстрагироваться от проблемы открытия новых аптек, как вы расцениваете ситуацию в отрасли в последние годы и влияние на нее со стороны властей?

Отрасль переживает не самые легкие времена. Несколько лет подряд рынок медицинских препаратов падает в объеме. И это происходит на фоне снижения рентабельности самих продаж. Но это данность, в условиях которой нам надо работать дальше. Спад ведь коснулся не только нашего сегмента рынка.

Что касается действий властей, то, с моей точки зрения, существенный позитивный эффект принесли изменения налогового законодательства, которые были приняты прошлым летом. Особенно в области налогообложения фонда оплаты труда. Сегодня в Becor и Elody 490 сотрудников. И мы ощутимо почувствовали снижение налоговых ставок. Плюс это немного выровняло нашу конкурентоспособность в отношении игроков, которые только двигаются в сторону полной прозрачности.

А как вы расцениваете решение государства о 100% компенсации населению покупки почти 400 наименований медицинских препаратов с 1 февраля текущего года?

Это серьезный шаг. У нас примерно треть аптек открыта в селах Молдовы. И если в городских аптеках доля компенсированных лекарств где-то около 15%, то в селах она доходит до 70%. По сути, это качественное изменение уровня жизни в части медицинского обслуживания для самых незащищенных слоев населения.

Я слышал, что в Румынии подобная реформа была без удовольствия встречена аптеками. В первую очередь, из-за больших задержек платежей со стороны государства по проданным в счет компенсации лекарствам…

У нас такой проблемы нет. Все платежи поступают в достаточно короткие сроки. Думаю, что это может быть фактором роста рынка в 2019 году. Результат, понятно, будет виден ближе к концу года.

Слушаю вас и прямо таю. Не власть, а помощник бизнеса…

Павел, не иронизируйте. Проблемы есть. Например, в удаленных населенных пунктах не хватает фармацевтов. Мы предложили, чтобы в таких аптеках разрешили работать врачам, либо специалистам со средним образованием. Иначе такие аптеки придется закрыть. Но пока положительного решения нет. Так что проблем для решения еще достаточно.

25 лет Becor

Вернемся к Becor и Elody. Юбилейный год – особые планы?

Сейчас, тем более учитывая ограничения на открытие новых аптек, мы работаем не над расширением сети, а над постоянной модернизацией бизнес-процессов. В Becor закончена полная сертификация по GDP, надлежащей дистрибьюторской практике. Это значит, что у нас внедрена система обеспечения качества для складских предприятий и оптовых баз в сфере обращения лекарственных средств. Это обеспечивает наличие во всей системе работы согласованных систем менеджмента качества, начиная от приема, хранения и заканчивая отгрузкой медикаментов

На очереди аналогичная работа уже в сети аптек. Стандарты GPP для Молдовы пока новые, так что речь пойдет сначала о тестировании в ряде ведущих аптек сети.

Что касается наших покупателей, то мы просто стремимся быть максимально честными с потребителями. Даже в таких вопросах, как сезонные скидки. В этом году, например, мы приняли решение, что будем предоставлять скидки не в конце сезона, а в начале, именно тогда, когда потребитель их может больше оценить. Я имею в виду парафармацевтическую группу товаров, ту которая занимает в нашем обороте все большую долю. Летом это будут «превентивные» скидки на кремы для загара или, например, на аппараты для измерения давления, спрос на них пиковый именно летом. Осенью, в сезон простуд, мы так же поступим с небулайзерами.

Говоря о двадцати пяти годах, я не могу не сказать слова благодарности своим коллегам. Команда – это фундамент нашей компании. Это командное достижение, которым я горжусь – тот факт, что Центр крови, при содействии Минздрава и Швейцарского Красного Креста получил бесплатно новое оборудование на сумму около 10 миллионов лей. Благодаря новому качеству работы он заслуженно встал в один ряд с Западными банками крови. Переговоры шли около года, и до сих пор не верится, что нам удалось убедить компанию Roche Diagnostic, под нашу ответственность принять участие в этом проекте не только лучшей в мире технологией, но и финансово.

Вопрос на прощание

Юрий, мы проговорили с вами почти два часа и только о фармацевтике. Вы двадцать пять лет руководите компанией, вы двадцать пять лет не меняете направление бизнеса. Нет чувства «выгорания»?

Мне нравится работать с нашей командой. Недавно я с удовольствием для себя открыл качество услуг поезда Кишинев – Одесса. Будем считать эту поездку «тим билдингом», но я остался в восторге от скорости и комфорта. Когда вы окружены единомышленниками, то о «выгорании» нет и речи. Мне нравится приезжать в офис.

Кроме того, у меня появилось и бизнес-хобби. Наблюдать за бизнесом своей жены. Моя жена – дизайнер и руководитель бренда MALLINY. Показы моды, выставки, закупки. Но уйти в Fashion-бизнес я бы не решился. Слишком сложно.

Павел ЗИНГАН