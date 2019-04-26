Питьевое исцеление при псориазе и псориатическом артрите (из книги доктора Огневой «Моя жизнь и мой поединок с псориазом")

Почему питьевая вода так важна? Для начала, 70% вашего тела состоит из воды, поэтому важно сохранить его свежим и пополненным, чтобы тело работало исправно. Когда потребность организма в воде не соблюдается, она имеет целый ряд негативных краткосрочных и долгосрочных последствий для здоровья.

Длительное обезвоживание может привести к ревматоидным артритам, мигреням, стенокардии, диспепсии, гипертонии, ожирению, геморрою, раку молочной железы, туберкулезу легких, накоплению камней в почках и раку маткиПомогите своему организму избежать этих болезней с помощью воды после пробуждения и в течение дня.Как проводить лечение с водой?

Это проверенный метод для лечения ПСОРИАЗА,ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА, расстройств организма, нарушений менструального цикла и заболеваний глаз. Кроме того, Вы будете чувствовать себя бодрым весь день. Выпевайте приблизительно 160 мл воды четыре раза натощак сразу после пробуждения, перед тем, как помыться. Не ешьте ничего в течение следующих 45 минут.

Пейте воду хотя бы за 30 минут до еды, но не в течение следующих двух часов после завтрака, обеда и ужина.

Если вы не можете выпить четыре стакана воды натощак, вы можете начать с одного стакана. Вы можете постепенно увеличивать потребление воды, пока не достигнете желаемого уровня в 640 мл.

Основные преимущества питьевой воды на пустой желудок

1. Помогает избавиться от токсинов

Когда вы пьете воду, она, естественно, вызывает движение в ваших кишечниках. Ночью ваше тело восстанавливается и извергает все токсины в организме.

Когда вы утром выпиваете воду на пустой желудок, вы избавляетесь от этих вредных токсинов, оставляя ваше тело свежим и здоровым. Питьевая вода может помочь в увеличении производства мышечных клеток и новых клеток крови.

2. Улучшает обмен веществ

Питьевая вода натощак может увеличить ваш метаболизм, по крайней мере, на 24%. Это очень важно для тех людей, которые придерживаются строгой диеты.

Увеличенная скорость метаболизма означает улучшенную пищеварительную систему. Вы сможете более четко следовать своему распорядку диеты, если будете быстрее переваривать. Питьевая вода сразу же после пробуждения очищает толстую кишку, что облегчает поглощение питательных веществ.

3. Способствует здоровой потере веса

Когда вы пьете воду утром натощак, вы освобождаете все свои токсины, и это улучшает вашу пищеварительную систему. Вы будете чувствовать себя менее голодными, и ваша тяга к еде будет понижена. Это предотвратит увеличение веса, вызванное перееданием.

4. Облегчает изжогу и расстройство желудка

Расстройство желудка вызывается повышенной кислотностью в желудке. Вы страдаете от изжоги, когда кислота вступает в пищевод. Когда вы пьете воду натощак, эта кислота отталкивается и растворяется, решая проблему. Кроме того, это готовит ваш желудок к предстоящему завтраку.

5. Улучшает цвет лица и кожи

Обезвоживание вызывает преждевременные морщины и глубокие поры в коже. В ходе исследования выяснилось, что употребление 500 мл воды на пустой желудок увеличивает кровоток в коже и заставляет кожу сиять.

6. Блестящие, гладкие и здоровые волосы

Обезвоживание может иметь серьезные последствия для роста волос. Питьевая вода питает ваши волосы изнутри. Вода составляет почти 1/4 веса пряди волос. Недостаточное потребление воды может стать причиной хрупких волос и тонких волос. Вода натощак может улучшить качество ваших волос в большей степени.

7. Предотвращает появление камней в почках и инфекции мочевого пузыря

Пить воду сразу после пробуждения важно для профилактики почечных камней и инфекций мочевого пузыря. Это факт, что питьевая вода натощак разбавляет кислоты, которые приводят к образованию камней в почках.

Чем больше воды Вы пьете (до здорового предела), тем больше вы будете защищены от различных видов инфекций мочевого пузыря, вызванных токсинами.

8. Укрепляет иммунную систему

Вода натощак помогает при промывании и балансировании лимфатической системы, что приводит к повышению уровня иммунитета. Сильная иммунная система защитит вас от различных заболеваний и не даст вам болеть так часто.

Как видите, пить воду сразу после пробуждения дает целый ряд преимуществ. Это, без сомнения, самый простой способ внести позитивные изменения в свой образ жизни, не тратя денег.