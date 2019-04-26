В международном аэропорту Кишинев незаконно приземлился самолет

Самолет незаконно пролетел над воздушным пространством Республики Молдова и приземлился в аэропорту Кишинева.

Сегодня, 25 апреля, в Кишиневском международном аэропорту незаконно приземлился самолет Boeing 737-800, зарегистрированный на острове Крит в Греции. Информацию об этом подтвердил Орган гражданской авиации РМ.

Согласно Органу гражданской авиации Молдовы, самолет Boeing 737-800 принадлежит авиакомпании BlueBird Airways, зарегистрированной на острове Крит, Греция. На борту авиалайнера находятся только члены экипажа, сообщает unimedia.info.

На место прибыли представители авиационных властей, сотрудники пограничной полиции и прокуратуры. Обстоятельства инцидента выясняются.