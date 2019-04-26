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Экономика
Оргеевский фермер просит Филипа разрешить ему продавать молочную продукцию в Кишинёве
26.04.2019

Запрет со стороны Кодряну ударил по индивидуальным предпринимателям. Запрет на продажу молочной продукции в мобильных магазинах ударил по некоторым индивидуальным предпринимателям, особенно в свете того, что некоторые из них благодаря именно этой, отнятой возможности, оставались в Молдове. Так что власти, зазывая народ обратно, или кривят душой, или лукавят - фактически условия для этого не создаются, а если они есть, их ликвидируют.

Об этом свидетельствует история фермера из Оргеева, который вернулся в РМ после продолжительного пребывания за границей и открыл животноводческую ферму. Несколько лет всё шло нормально, но вот врио примара Руслан Кодряну начал борьбу с мобильными киосками, и мужчину лишили лицензии. Теперь он обращается напрямую к премьер-министру, надеясь решить проблему. Впрочем, шансов на это мало - представители примэрии уже дали понять, что за проблему взялись основательно:

- ANSA не выдает никаких документов на продажу скоропортящихся продуктов непосредственно из автомобиля. Поступило распоряжение об аннулировании авторизации именно по указанной причине, а также потому, что эти мобильные киоски парковались на тротуарах, в зеленых зонах, оставляя вокруг себя мусор. Более того, в выданных претурами разрешениях указано, что в случае отзыва лицензии администраторы должны прекратить свою деятельность по первому же требованию, - пояснили представители примэрии.


 
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