Депутат блока ACUM призналась, что любит приложиться к бутылке (Видео)

Депутат блока ACUM Арина Спэтару опубликовала на своей странице в социальных сетях неоднозначное видео. В ролике политик начинает жаловаться, что не смогла пойти, после благотворительной ярмарки в Бельцах, с друзьями выпить бутылку коньяка.

Среди организаторов «Цветочной ярмарки» в Бельцах вспыхнул конфликт из-за того, что Арина Спэтару собрала сумму в 10 тысяч леев, из-за чего не удалось выполнить план. Об этом сообщила один из организаторов мероприятия Лола Горбатый-Мунтян.

Депутат блока ACUM, со слезами на глазах рассказала, что это «потрясающая романтика» и с этим нужно иметь дело. Женщина также добавляет, что не святая и признает, что не уделила коллегам-организаторам достаточного внимания, но просит их понять, что у нее нет времени.

- Мы договорились, что после ярмарки возьмем бутылку коньяка, напьемся и поплачемся друг другу в жилетку, - говорил Спэтару в видео.

Напомним, что накануне Арину Спэтару обвинили организаторы ярмарки в Бельцах, что она собирала деньги на благородное действие, но деньги положила себе в карман, отказавшись передавать их конечным бенефициарам. Ярмарка была организована для детей с аутизмом, на организацию которого депутат собрала 10 тысяч леев. Дело получило огласку, из-за чего политику пришлось выступить с реакцией.