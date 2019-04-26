Новая "молдавская" афера в Нетании: мошенники сняли со счетов граждан тысячи шекелей

Клиенты одного из банков, живущие в Нетании, пожаловались в отделение на то, что с их счетов в последнее время стали исчезать крупные суммы денег. Как стало известно в среду, 24 апреля, сотрудники банка сообщили о происшествии в полицию и было начато расследование.

По предварительным данным, мошенники могли использовать фальшивые банковские карточки для выемки наличных из банкоматов.

Одна из пострадавших рассказала, что сняла в банкомате 100 шекелей. А через некоторое время, проверив состояние счета при помощи мобильного приложения, обнаружила, что с ее счета списали 3800 шекелей.

Другой житель Нетании, оказавшийся в аналогичной ситуации, потерял несколько тысяч шекелей. Он сообщил, что в момент выемки денег находился на работе, а кредитная карточка была при нем.

Несколько лет назад в городе были совершен ряд похожих преступлений. Тогда выяснилось, что в Нетании орудовала криминальная группа из граждан Молдовы. Они приехали в Израиль, чтобы провести серию краж. Мошенники использовали одну и ту же систему – устанавливали миниатюрную видеокамеру возле банкомата, которая снимала нажатие секретного кода клиентами при получении наличных.

На тех же банкоматах преступники монтировали на считывающем устройстве для карточек специальный сканер, который записывал данные. Затем изготавливались фальшивые карточки с данными реальных счетов и секретными кодами. Их приезжие мошенники использовали для получения наличных.