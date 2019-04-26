Появились подробности проверки борта, нарушившего воздушную границу Молдовы

Орган гражданской авиации обнародовал первые детали проверки самолета, который незаконно вошел в воздушное пространство Республики Молдова.

У самолета, который незаконно вошел в воздушное пространство Молдовы, не было авторизации на пересечении границы республики, сообщили в Органе гражданской авиации (ОГА).

"В результате проверки, проведенной ОГА, констатировано отсутствие авторизации на вход в воздушное пространство Республики Молдова, а также других документов, обязательных для использования воздушного судна. В настоящее время самолет удерживается на земле до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении Органа гражданской авиации.

Судно, принадлежащее авиакомпании BlueBird Airways, незаконно вошло в воздушное пространство Республики Молдова и приземлилось в аэропорту Кишинева в четверг. Известно, что борт вылетел из Бухареста. Орган гражданской авиации обратился в правоохранительные структуры. Самолет в данный момент удерживается в аэропорту Кишинева. Его обследуют.

Как ранее сообщил Sputnik глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь, на борту авиасудна кроме экипажа находилось и несколько пассажиров. Сотрудники правоохранительных структур вместе с представителями Органа гражданской авиации проводят расследование.

По информации ряда местных СМИ, на борту находился экипаж, состоящий из двух пилотов ирландского происхождения, а также три пассажира — два грека и один американец. Сообщается, что они вылетели из Бухареста на тест-драйв. Дело в том, что американский бизнесмен планировал приобрести данный самолет. И потенциальный покупатель и продавец находились на борту этого авиасудна.

Согласно статье 262 УК РМ "Нарушение правил полетов", "влет в Республику Молдова, вылет из Республики Молдова или транзит через ее воздушное пространство без установленного разрешения, несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полета без разрешения соответствующих органов или иное нарушение правил полетов в воздушном пространстве Республики Молдова наказываются штрафом в размере от 650 до 1150 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет".

По данным открытых источников, компании BlueBird Airways принадлежит всего четыре самолета, и лишь один из них - модели Boeing 737-800.