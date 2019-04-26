Руслан Кодряну: Призываю все партии поддержать меня на местных выборах, если я буду баллотироваться

Временно исполняющий обязанности примара муниципия Кишинэу Руслан Кодряну призывает все политические партии поддержать его кандидатуру, если он выдвинет ее, на следующих местных выборах. В то же время Руслан Кодряну говорит, что он еще не принял решение относительно участия в следующих выборах на пост примара. Заявления были сделаны в передаче „Puterea a patra” на телеканале N4, передает IPN.

„Я очень сознательный человек. Я не авантюрист, и не хочу проводить эксперименты со своей жизнью, потому что уже довольно много лет своей карьеры я проработал государственным служащим, поэтому я еще не принял решение. Есть веские причины, по которым я хочу баллотироваться, но также много и аргументированных мотивов, по которым я не хочу выдвигать свою кандидатуру. Но я, конечно, не хочу проводить эксперименты над муниципием Кишинэу”,- утверждает Руслан Кодряну.

Руслан Кодряну говорит, что если и представит свою кандидатуру, то не решил, будет ли баллотироваться как независимый кандидат, или как представитель какой-то политической партии.

„Есть риск идти самостоятельно. И основной риск от того, что вы будете действовать самостоятельно, - это отсутствие связи, отдаление от муниципального Совета Кишинэу, потому, что без него трудно что-либо сделать. Возможно, но трудно. Раздоров или разногласий в СМС не должно быть. Совет должен принимать решения, а примэрия обязана их исполнять. МСК должен утверждать бюджет, примэрия – исполнять его. Идти в одиночку --утопично”, считает временно исполняющий обязанности примара.



Руслан Кодряну стал муниципальным советником в Кишинэу в 2015 году, в ноябре 2017 года был назначен заместителем примара муниципия Кишинэу, а 25 апреля 2018 года занял пост временно исполняющего обязанности примара Кишинэу.