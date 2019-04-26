На летний сезон киоски вернутся в парки столицы

На летний сезон киоски вновь заработают в парках муниципия Кишинэу. В них будут продавать только безалкогольные прохладительные напитки и мороженое. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности примара муниципия Кишинэу Руслан Кодряну в передаче „Puterea a patra” на телеканале N4, передает IPN.

„Я с коллегами подпишем распоряжение, и в течение летнего сезона, с мая по октябрь, торговые единицы будут продавать исключительно безалкогольные напитки и мороженое”, - сказал Руслан Кодряну.

Кроме того, и.о. примара сообщил, что из зеленых зон были эвакуированы павильоны по просьбе граждан, которые жаловались на громкую музыку и дискомфорт. „Снос павильонов продолжится до тех пор, пока будут поступать жалобы от людей”, - отметил Руслан Кодряну.

О киосках по продаже сигарет исполняющий обязанности примара муниципия сообщил, что в последнее время снесено 55 таких торговых единиц.