26 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
На летний сезон киоски вернутся в парки столицы
26.04.2019

На летний сезон киоски вновь заработают в парках муниципия Кишинэу. В них будут продавать только безалкогольные прохладительные напитки и мороженое. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности примара муниципия Кишинэу Руслан Кодряну в передаче „Puterea a patra” на телеканале N4, передает IPN.

„Я с коллегами подпишем распоряжение, и в течение летнего сезона, с мая по октябрь, торговые единицы будут продавать исключительно безалкогольные напитки и мороженое”, - сказал Руслан Кодряну.

Кроме того, и.о. примара сообщил, что из зеленых зон были эвакуированы павильоны по просьбе граждан, которые жаловались на громкую музыку и дискомфорт. „Снос павильонов продолжится до тех пор, пока будут поступать жалобы от людей”, - отметил Руслан Кодряну.

О киосках по продаже сигарет исполняющий обязанности примара муниципия сообщил, что в последнее время снесено 55 таких торговых единиц.


 
Количество просмотров:
90
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.