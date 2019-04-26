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Здоровье
Более 50 человек лечились за рубежом на деньги государства
26.04.2019

Более 50 человек получили в 2018 году финансовую поддержку со стороны государства для лечения или дорогостоящего медицинского обследования, которые не могут быть выполнены в медицинских учреждениях страны. Для этого министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выделило четыре миллиона леев.

В министерстве отметили для IPN, что неспособность обеспечить лечение в медицинских учреждениях Республики Молдова является единственным критерием для получения финансовой поддержки со стороны государства. Размер поддержки не может превышать 25% от стоимости лечения, за исключением единичных случаев, особенно при лечении детей.

Чаще всего молдаване ездили за границу для лечения прогрессирующих онкологических патологий, лечения стволовыми клетками или нейрохирургических опухолей с применением радиохирургической терапии. Были вынуждены выехать за границу и люди, которые нуждались в трансплантации легких и сердца, а также те, кто нуждался в лечении серьезных врожденных дефектов.

Решение о предоставлении медицинской помощи за пределами Республики Молдова принимается комиссией по отбору пациентов для лечения или дорогостоящих обследований на основании выводов специализированных комиссий минздрава.


 
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