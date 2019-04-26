Один из трех врачей в Молдове находится на пенсии

Один из трех врачей в Молдове пенсионного возраста, что свидетельствует о продолжающемся старении медицинских работников в республике.

В то же время, молодые люди на медицинских факультетах не цепляются за должности в государственной системе. Только 10 молодых специалистов уехали работать в села.

Данные Союзов здравоохранения показывают, что 2885 врачей, что составляет почти треть от общего числа врачей, находятся в пенсионном возрасте. Это самый высокий процент старения среди других категорий медицинских работников. Другими словами, среди медсестер и других работников среднего класса меньше пенсионеров - 17%.

В то же время число молодых людей, намеревающихся трудоустроится в государственную систему, постоянно уменьшается. Если в прошлые годы трудоустраивались около тысячи молодых специалистов - и в городах, и в селах - то в 2018 году это количество сократилось вдвое. Точнее, в прошлом году в медицинские учреждения в городах устроились на работу 350 молодых специалистов до 30 лет. Речь идет о фармацевтах, медсестрах и врачах.

В селах дела обстоят еще хуже - в медицинскую систему устроились на работу 160 молодых людей, из которых врачами были только 10 человек.

Напомним, что в 2018 году из медицинской системы ушли 5 595 медицинских работников, что на 700 больше, чем в 2017 году. Из этого числа количество врачей, покинувших систему, составляет 971. Массовые увольнения наблюдаются среди медсестер и других медицинских работников - из этих областей ушли 2 014 работников, а другие 2 600 человек являются работниками, которые занимают различные должности в медицинской системе.

- Следует признать, что социальные партнеры прилагают совместные усилия для создания привлекательных условий труда и достойного вознаграждения труда персонала, с целью предоставления медицинским учреждения квалифицированного персонала. К сожалению, этого не достаточно, чтобы остановить «отток» медицинских работников. У нас есть условия по предоставлению некоторых преимуществ молодым специалистам, которые трудоустраиваются в сельской местности. Однако, по всей видимости, такой механизм неэффективен и непривлекателен. Чтобы действительно изменить положение вещей, нам нужен сильный скачок, а не маленькие шаги, - говорится в отчете Медицинских профсоюзов за 2018 год.

Согласно последним статистическим данным Министерства здравоохранения в 2018 году в государственной системе работали 10 033 врача, что на 250 врачей меньше, чем в прошлом году. Данные пока предварительные.