«Звездная афера века» в Молдове: Известные артисты, бывшие президенты и премьер-министр лишились миллионов!

Всего пострадало около 400 лучших людей страны – сплошь кавалеры Ордена Республики.

Вчера подозреваемого в мошенничестве задержали, теперь к нему предъявляют претензии несколько десятков человек – кавалеры Ордена Республики. Среди пострадавших, как рассказал «Комсомолке» Валентин Бэтрынак, супруг и продюсер певицы Ольги Чолаку, тоже одной из жертв ушлого мужчины, - два президента страны, экс-премьер-министр Тарлев, экс-президент Академии наук Молдовы Георгий Дука, экс-министр обороны Валерий Пасат и многие-многие другие.

Валентин Бэтрынак рассказал нашей газете, как Ольге Чолаку пообещали вместе с орденом вручить книгу

- Ко мне обратился еще несколько месяцев назад мужчина, представился Ионом Мунтяну, сотрудником аппарата президента Молдовы, - рассказал Валентин Бэтрынак «Комсомолке». – И предложил увековечить Ольгу Чолаку в книге «Кавалеры Ордена Республики». То есть, сделать фотографию, подготовить текст биографии, - выделить ей страницу в этом издании. За это он попросил сначала 1500 леев, потом 700 леев. А книгу, мол, подарят в день вручения Ордена Республики.

Этот «сотрудник аппарата» появлялся у певицы дважды. Один раз сфотографировал ее (1500 леев), второй раз – принес показать фото (700 леев).

Наступил торжественный день – в ноябре прошлого года вручили Ольге Чолаку орден. Без книги.

- Я, конечно же, задал вопрос: «А где книга?» - продолжил Валентин Бэтрынак. – Как выяснилось, никакой книги аппарат президента не издавал, и таких сотрудников, который приходил к нам, у них нет.

Валентин долго пытался дозвониться до мужчины, взявшего у него деньги. А затем просто позвонил знакомому артисту, руководителю балетной школы. Тот признался, что к нему тоже приходили «из президентуры». Просили 3 тысячи леев. Когда артист дал согласие на «участие в книге», назначили встречу, на которую подошел и Валентин Бэтрынак.

- Этот человек не мог внятно объяснить, почему он не отвечает на мои звонки. Сказал, что книга в типографии, даже показал какую-то бумагу оттуда, - пояснил Валентин Бэтрынак. – Я хитростью выманил у него телефон, и сказал, что пока он не вернет мне деньги, я ему не отдам мобильный.

Полиция задержала подозреваемого в дерзкой афере. Фото: gagauz,md

Мужчина исчез. Позже выяснилось, что в типографии он заказал только 5 пробных экземпляров, чтобы показывать их кавалерам Ордена Республики.

Валентин Бэтрынак обратился в полицию. Мало того, обзвонил тех знакомых, кого нашел в телефонной книге «сотрудника аппарата». Ольга Чолаку оказалась в весьма солидной компании, - десятки известных людей Молдовы! Все «сдавали на книгу» разные суммы – две, три, четыре тысяч леев. Всего кавалеров Ордена Республики – более 400 человек.

- Я позвонил и Василию Тарлеву, бывшему примьер-министру, - заявил Валентин Бэтрынак. – Оказалось, что тот заплатил «за книгу» 15 тысяч леев, так как хотел заказать большее количество экземпляров.

Получалось, что «издатель книги» «заработал» более одного миллиона леев. Полиция его объявила в розыск. Задержала подозреваемого 24 апреля полиция Гагаузии, когда он должен был взять деньги у очередной жертвы (тот позвонил в полицию).

Вчера вечером Валентин Бэтрынак дал свидетельские показания органам правопорядка.

Задержанным оказался 50-летний уроженец г. Оргеев, проживал он в Кишиневе. По статье УК, которую ему вменяют, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 850 до 1350 условных единиц или лишение свободы сроком от 2 до 6 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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