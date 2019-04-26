Кто в Молдове получает самые высокие пенсии — более 8000 леев

Национальная касса социального страхования (НКСС) представила статистические данные о размере пенсий и пособий в Молдове.

К 1 апреля с начала года средний размер пенсии в Молдове вырос на 85 леев и составил почти 1794 леев (немногим более $100). Однако при этом, число получателей пенсии сократилось с 703,9 тысяч до 699,6 тысяч, сообщает «Инфотаг».

Большинство получателей пенсии (524,9 тыс. человек) получают пенсию по возрасту (в среднем 1732 лея), а 124,2 тыс. — по инвалидности (1361 леев).

Самый высокий размер пенсии — в среднем 8281 лея — у «некоторых категорий работников гражданской авиации» (554 человека), а самые маленькие пенсии — по случаю потери кормильца — 920 леев (11,2 тыс. человек).

Социальные пособия на начало апреля получают 62,1 тыс. человек. Размер пособия колеблется от 204 леев лицам, достигшим пенсионного возраста, до 701 лея — инвалидам до 18 лет.