Мнимые попрошайки-калеки на улицах Кишинева: Тренируются дома «криво» ходить и играют пышные свадьбы

В "нерабочее время" у них почему-то сразу происходит прогресс в передвижении, и костыли уже не требуются. «Помогите во имя Господа!» Изо дня в день, с этим призывом, люди, которые попрошайничают на улицах Кишинева, столицы самого бедного государства в Европе, пытаются обрести милость у прохожих.

Одни используют своих детей, другим, с двигательными проблемами, помогают здоровые люди, которые наживаются за их счет, пишет zdg.md.

«Особую» категорию представляют те, кто привлекают внимание кишиневцев, ссылаясь на серьезные заболевания. Некоторые тяжело передвигаются, используя костыли или идут, кривя ноги. Другие сидят в инвалидных колясках или демонстративно выставляют «протезы», чтобы произвести впечатление.

Чтобы быть еще более убедительными, попрошайки призывают имя Бога и используют объекты культа. За этими предполагаемыми проблемами со здоровьем, однако, мы находим поставленную на поток профессию, практикуемую в рамках закона.

19 января 2019 года. Рядом со входом на Центральный рынок Кишинева, одно из самых многолюдных мест города, мужчина с искривленными ногами, которому помогают два металлических костыля, умоляет прохожих помочь ему с деньгами.

С короткими перерывами на еду, подсчет денег и курение, мужчина весь день проводит, занимаясь попрошайничеством. Около полудня он встречается и разговаривает с женщиной, которая ссылается на аналогичные проблемы со здоровьем и которая, как и он, взывает к милосердию прохожих.

На костылях только когда попрошайничает: «Я никому не сую руку в карман»

К вечеру они снова встречаются у одного из выходов с Центрального рынка. Заходят в ближайшую забегаловку, где считают деньги и улыбаются.

Примерно через час оба направляются на костылях к Центральному автовокзалу. Заходят в один из туалетов в районе автовокзала, и вскоре женщина выходит и направляется к платформе, с помощью трости, но с заметным прогрессом в передвижении.

В отличие от нее, мужчина выходит из туалета и на своих ногах идет на посадочный перрон, с костылями в чехле, заходит в микроавтобус Кишинев-Талмаза, село ШтефанВодского района.

Будучи застанным, он признает, что имитирует проблемы со здоровьем, но утверждает, что попрошайничает подобным образом, чтобы содержать свою семью и погасить банковский кредит.

Две недели спустя мы снова находим его на улице. На этот раз он попрошайничает в районе подземного перехода на пересечении бульвара Штефана чел Маре с улицей Измайловской, еще одним местом, через которое проходит большой поток людей.

Мужчина оправдывает свое занятие тем, что нигде не работает: «Я никому не сую руку в карман. Я сам себя мучаю, но что мне делать? Ну, дай мне работу!»

В то же время он, не колеблясь, говорит, что недавно купил телевизор последнего поколения, который стоил 10 тыс. леев, а своему сыну купил новый телефон:

«Я честен с тобой. Чтобы оплачивать ребенку колледж, школу младшему, одевать их, каждую неделю платить за общежитие – не проблема, я пойду к тебе на любую работу. В зной и в снег, и в болото, что бы ни было».

Человек, притворяющийся больным, – Сергей Романенко из Талмазы, Штефан-Водского района. Однако местные власти и жители села утверждают, что у него нет никаких проблем со здоровьем.

«Господи, как же он притворяется… Он здоров. Два дня назад он был в примэрии и зарегистрировал брак. И держится молодцом, и здоров», – утверждает Еуджения Годяк, социальная помощница в Талмазе, когда мы показали фотографии Сергея Романенко, просящим милостыню в Кишиневе.

«Он не из социально уязвимой семьи. Они живут очень хорошо. У него золотые руки, он строит, делает евроремонт. У них есть свой дом. У них дома очень хорошо», – говорит социальная помощница.

«Я попрактиковалась дома, и затем начала»

Из того же села и Неля Казаку, женщина, с которой Романенко часто встречается в Кишиневе во время попрошайничества. Почти каждый день ее можно увидеть на бульваре Штефана чел Маре – ее любимом районе действий.

С палкой в руке и скрюченными ногами женщина пытается и преуспевает в том, чтобы вызвать жалость у прохожих. Как и ее односельчанин, Неля притворяется больной. На самом деле, у нее нет никаких двигательных проблем.

После того, как мы сказали ей, что разговаривали с ее односельчанами, и что наблюдали за ее «деятельностью» в течение нескольких месяцев, она признает, что здорова.

«Я сама научилась так ходить. Я попрактиковалась дома, и затем начала. Дома я говорю правильно, хожу нормально», – говорит нам Неля Казаку.

Женщина утверждает, что имитировала проблему со здоровьем, чтобы содержать своих 4 детей. «Я зарабатываю 200-300 леев в день. Собираю на садик (детский сад, прим. ред.), одеваю их, обуваю. Если хочешь, я покажу тебе, где покупаю одежду. Не для меня, все для них. Мне некуда. Я бы не стала этого делать и не притворялась, если бы не было детей», – мотивирует свое занятие попрошайка из Талмазы.

Местные власти, однако, раскрывают другую реальность.

«Она была в примэрии, просила работу. Если в другом населенном пункте нет работы, у нас ее предостаточно. У нас есть экономические агенты, занимающиеся выращиванием картофеля, лука. Мы сказали ей: ты достаточно здорова и могла бы работать у одного из экономических агентов. Рабочий день стоит от 150 до 200 леев. Ее ответ был следующим: я не буду работать за 200 леев, это слишком мало. Ну, бухгалтер работает за 3-4 тысячи леев, имея высшее образование, а она, без образования, думаю, что и школу не посещала, а хочет большего», – утверждает Сергей Лукиан, заместитель примара Талмазы.

В Кишиневе – в инвалидной коляске, в селе – на своих ногах

Случай с двумя попрошайками из Талмазы – далеко не единственный. В районе Центрального рынка Кишинева молодой человек попрошайничает в инвалидной коляске. Он приезжает сюда несколько раз в неделю, а люди, работающие на рынке, говорят, что знают его уже много лет.

Молодой человек в инвалидной коляске привлекает внимание тем, что всегда накрывает ноги одеялом, независимо от погоды на улице. В конце каждого «рабочего» дня он отправляется на Центральный автовокзал. Прибыв к двери микроавтобуса, идущего в Ниспорены, он встает с инвалидного кресла и, опираясь на трость, садится в микроавтобус, а водитель складывает коляску в багажник.

После полуторачасового путешествия попрошайка становится на свои ноги в селе Вулканешты, Ниспоренского района. У него в руках трость и два пакета, которые он кладет в инвалидную коляску и отправляется домой. Несколько шагов спустя он кладет и трость в кресло-коляску и в темпе поднимается на пригорок.

Снова берет трость, когда видит, что его снимают на видео. Заметно раздраженный, он говорит вульгарно, бросает в нас камни, угрожает нам. Он отвергает наши попытки обсудить с ним причины, по которым он попрошайничает в инвалидной коляске, хотя может ходить.

Две недели спустя мы снова застали его за попрошайничеством в Кишиневе. На этот раз – за пределами Центрального рынка. Он, кажется, в лучшем настроении, спокойнее, чем в предыдущую «встречу».

Утверждает, что у него родовая травма позвоночника. Когда мы говорим ему, что местные жители подтвердили нам, что он здоров, он предлагает нам «договориться». Поскольку мы настаиваем на вопросах, он снова начинает нервничать, используя вульгарную лексику.

«Они сказали, что я не состою на учете, да? И что вы хотите теперь? Бог видит, кто притворяется, господин. Сейчас я дам тебе пощечину. Хочешь говорить, говори нормально. Если хочешь – договоримся, если нет – как хочешь. Мне по***, как говорится. Оставьте меня уже в покое», – говорит молодой человек и покидает место беседы.

Жители Вулканешт, а также представители местной власти в коммуне Чорешты, в которую входит село Вулканешты, подтверждают, что Алин Богдан, который занимается попрошайничеством в Кишиневе, используя инвалидную коляску, на своих ногах перемещается по населенному пункту, не имея двигательных проблем. «Даже сегодня он участвовал в уборке на кладбище», – говорит нам чиновник из Чорешт.

Попрошайничество с фальшивыми протезами: «У меня есть протезы, но у меня есть и ноги»

Тоже в Вулканешты, в конце «трудового» дня, прибывает молодой человек, который чаще всего попрошайничает перед центральным отделением «Молдтелеком» на бульваре Штефана чел Маре ши Сфынт.

Чтобы произвести впечатление на прохожих, он преднамеренно показывает свои ноги, покрытые материалом, который наводит на мысль о наличии на их месте протезов.

Когда мы подошли к нему и попросили доказать, что у него проблемы со здоровьем, молодой человек признался, что на самом деле у него есть ноги. Он сослался на проблему с костями, которая возникла в результате дорожнотранспортного происшествия, которое якобы произошла в России.

«У меня есть протезы, но у меня есть и ноги. Я не говорю, что у меня нет ног, но я не могу нормально ходить, потому что у меня плохие кости. Я не могу стоять на ногах. Мои кости не держат меня», – говорит попрошайка.

Во время беседы он первоначально заявил, что «ортопедические протезы» были установлены в Москве, а затем признался, что, по сути, сделал их сам.

«Как называется мое заболевание? Я не могу встать. У меня почки плохие. Я также и на проверке. И кровь сдавал, но мне не хватает денег», – утверждает мужчина, которого власти идентифицировали как Иона Маврояна.

Он приехал жить в Вулканешты после того, как женился на девушке из села, взяв ее фамилию. Сельчане и власти подтверждают, что у мужчины нет проблем с ногами и что он нормально перемещается по населенному пункту, бех каких-либо видимых следов инвалидности.

Социальный помощник: «Это не лица с ограниченными возможностями»

Уроженец Вулканешт – еще один мужчина, который просит помощи и утверждает, что у него нет ноги от колена, а стоит протез. Она отказывается продемонстрировать свою проблему со здоровьем на камеру. «Я попал в аварию (несчастный случай, прим. ред.), и это, чтобы не перешло в гангрену…», – утверждает он, после чего представляется ложным именем.

Однако власти Чорешт подтверждают, что этот мужчина, Валериу Ибриан, здоров.

«В результате проверки, проведенной нами на выезде, эти три лица (Алин Богдан, Ион Мавроян и Валериу Ибриан, прим. ред.) не классифицированы как обладающие группами инвалиды. И, по словам соседей, мы даже обнаружили, мы звонили – они не лица с ограниченными возможностями», – уточняет Игорь Трибой, социальный помощник в коммуне Чорешты.

«Чудотворный» эффект поездки на троллейбусе

Возвращаемся в Кишинев. В выходной день из толпы голосов на Центральном рынке выделяется крик отчаяния женщины, призывающей прохожих дать ей деньги на дорогостоящее лечение дочери.

Девушка, которую она держит за предплечье, идет медленно, неуверенно и с опущенной головой. Образ, который не может оставить равнодушным прохожих, бросающихся ей на помощь, предлагая деньги.

Несколько часов спустя две женщины покидают рынок. Более уверенным шагом они заходят в магазин мобильных телефонов и в другой, в котором продаются средства гигиены. Затем садятся на троллейбус в сторону Буюкан.

Она сходит полностью преобразованной, без каких-либо проблем с передвижением и даже забирает сумки у своей спутницы. Вместе они входят в супермаркет.

На выходе девушка продолжает нормально двигаться, пока не замечает видеокамеру. Тогда она снова «превращается» в человека с проблемами со здоровьем.

Женщина, которая ее сопровождает, отрицает, что она притворяется больной, хотя мы говорим ей, что сняли, как она нормально шла всего несколько минут назад.

Во время разговора женщина несколько раз путается в высказываниях и настаивает на том, чтобы мы разговаривали только с ней, а не с девушкой, которую она сопровождает.

— Я не притворяюсь.

— А девушка?

— Девушка тоже не притворяется. Бог видит.

— Да, Бог видит, но и мы сняли.

— Снимаете, гуляете… Если вы верите в Бога, так не надо делать.

— Если ваша дочь притворяется, это нормально? Что скажет Бог?

— Конечно, накажет. Если я лгу, конечно, он накажет меня.

— И вы не боитесь?

— Я боюсь Бога.

— Почему же девушка притворяется?

— Она не притворяется.

В конце разговора женщина уверяет нас, что продолжит попрошайничать, хотя ее и разоблачили. И она сдержала свое слово. Через неделю мы нашли ее попрошайничающую в сквере столичного Собора Митрополии. Когда она увидела, что ее снимают, она попыталась улизнуть.

«И что, он единственный, кто притворяется? Их так много, сколько волос у меня на голове»

В середине января, тоже возле Центрального рынка мы замечаем молодого человека, который так же ссылается на проблемы с ногами. Несколько часов спустя он покидает свое «рабочее место» с теми же проблемами передвижения и направляется к станции общественного транспорта.

Заметив, что его снимают, он ускоряет шаг и поспешно садится в такси. Он возвращается к старым привычкам чуть более месяца спустя, изображая те же проблемы.

Заполнив свой пластиковый пакет деньгами, он отправляется в район, где он живет, на этот раз на общественном транспорте.

И на него поездка в троллейбусе оказывает лечебное действие.

Спустя несколько минут после спуска, будучи уверенным, что его никто не видит, он начинает идти нормально. Когда мы пытаемся спросить, почему он просит денег у людей, ссылаясь на несуществующую проблему со здоровьем, смущенный молодой человек отказывается вести диалог и спешит к многоэтажке, в которой живет.

Мы несколько раз возвращались к двери квартиры, где живет мужчина с ложной инвалидностью. Но никто не выходит, чтобы поговорить с нами.

Однажды в том же здании мы замечаем входящими четырех человек, среди которых молодой человек с тростью и схожими «медицинскими» проблемами.

Прежде чем войти в квартиру через полуоткрытую дверь, мы видим попрошайку, которого мы снимали несколько дней назад, имитировавшего проблемы со здоровьем. Увидев нас, он, однако, быстро закрывает дверь и запирает ее изнутри.

Первоначально его коллеги по квартире, о которых соседи сказали нам, что и они занимаются попрошайничеством, отрицали, что знают такого человека.

Вскоре одна из жильцов квартиры, которую мы застали перед домом, выступила с другими объяснениями.

«И что, он единственный, кто притворяется? Именно на него вы вышли? Знаете, сколько их? По всему Центральному рынку, сынок. Их так много, сколько волос у меня на голове», – говорит женщина, уточняя, что молодой человек, которого мы ищем, больше не будет жить в этой квартире.

Что касается второго молодого человека с похожими «двигательными проблемами», который только что вошел в жилище, женщина пытается убедить нас, что он не притворяется, что у него «перелом бедра» и «сломанная ключица», но отказалась предоставить подтверждающие документы или разрешить нам поговорить с ним.

Попрошайки, замаскированные под старух и агрессивный «священник»

Ложные проблемы опорнодвигательного аппарата – не единственные уловки, которые используют профессиональные попрошайки в Кишиневе для получения денег.

В течение нескольких месяцев мы следим за деятельностью одной женщины с частично покрытым лицом, которая вызывает жалость людей, в то время, как сидит на земле и трясется. Создается впечатление, что это пожилая женщина, у которой серьезные проблемы со здоровьем. Помощь людей не запаздывает и на этот раз.

И в этом случае знак креста и маленькая иконка сопровождают призыв о помощи.

Когда она заканчивает свою «работу», она превращается в молодую женщину без видимых проблем со здоровьем. С помощью другого лица и в присутствии ребенка она переодевает «рабочую» одежду и идет домой.

На другой день справляется сама и покидает «рабочее место», жадно затягиваясь сигаретой.

Такую же тактику применяют и другие попрошайки с улиц Кишинева. Некоторые «работают» даже при неблагоприятных погодных условиях.

Такое же поведение и у попрошайки, которую мы встречаем на бульваре Штефана чел Маре ши Сфынт». После того, как она утверждает, что она старая и больная, она переодевается практически на глазах у прохожих и возвращается домой полностью преображенной без каких-либо видимых проблем со здоровьем.

Ее сопровождает молодой человек, который также занимается попрошайничеством. И она отказывается вести диалог и бросает в нас пакетом, в который у нее собраны вещи, подаренные прохожими, пожалевшими ее.

Похожим образом ведет себя и мужчина, одетый в священнические одеяния, который ежедневно попрошайничает на главной артерии столицы. Простое присутствие видеокамеры и вопрос о церкви, в которой служит, заставляют его реагировать агрессивно.

Ситуация повторяется через несколько часов, когда мы вновь застаем его за попрошайничеством. Он пускается в погоню за нами и угрожает разбить нашу видеокамеру, но его останавливают прохожие.

Попрошайничество в законодательстве против действий притворных нищих

В Республике Молдова попрошайничество не наказуемо ни уголовно, ни административно после того, как в 2008 году Парламент внес изменения в законодательство. Согласно Уголовному кодексу, штрафом, неоплачиваемыми общественными работами или тюремным заключением наказываются те, кто использует в попрошайничестве детей, или те, кто практикует организованное попрошайничество.

Тем не менее, нет четкого законодательного положения о лицах, которые получают деньги, симулируя проблемы со здоровьем.«Эти действия могут быть квалифицированы как мошенничество. Если деяние не соответствует элементам преступления, это дело может быть задокументировано с точки зрения статьи 106 Кодекса о правонарушениях, в которой говорится о причинении материального ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Но тот человек, который дает лей, ясно, что никогда не придет, чтобы жаловаться, что вот, я дал лей, но я был обманут. Но опять же, я бы порекомендовал гражданам, чтобы тогда, когда они видят человека… ладно, пусть даже нам становится его жалко, но мы должны понимать, что не всегда тот лей, который они ему предлагают, идет на приобретение лекарств или содержание семьи. К тому же, есть другие способы, которыми они могут содержать свою семью, законные, нежели те, которые они используют», – объясняет Дорел Нистор, глава отдела связи с общественностью Генерального инспектората полиции.

Священник: «Те, кто действительно нуждается, не спекулируют священными предметами»

В то время как одни люди, которые предлагают деньги притворным нищим, ссылаются на Божий суд, Православная церковь осуждает эти поступки и призывает людей быть внимательными, когда они хотят сделать добро.

«Если хочешь дать кому-то милостыню (поману), нужно хорошо посмотреть, кто этот человек. Может быть, он не в деньгах нуждается. Может, ему нужно, чтобы ты поговорил с ним, дал ему жизненный урок. Если он элементарно притворяется хромым или слепым, или кем-либо иным, или ставит себе протезы, или, особенно если видишь его с иконой, спроси его: а он знает, чем является икона, как таковая? Почему он ее так использует? Понятно, что они грешат, что они таким образом попрошайничают, спекулируя иконой, спекулируя на жалости людей. Но еще больше грешат те, кто им дает. Мы должны провести черту между попрошайкой и иконой. Знать, что такое икона, и кем является попрошайка, спекулирующий иконой. Когда вы видите, что они спекулируют иконой, знайте наверняка, что они спекулянты, даже если они надевают на голову капюшон монаха или одеваются в рясу священника, потому что так невозможно попрошайничать. Те, кто действительно нуждаются, не спекулируют священными предметами. Люди должны знать об этом», – уточняет Павел Борщевский, приходской священник Храма святого мученика Димитрия в Кишиневе.