Браузер Brave дарит криптовалюту за веб-сёрфинг

В браузер Brave от создателя языка программирования JavaScript и бывшего гендиректора Mozilla Брендана Эйха встроили систему вознаграждений пользователей за просмотр рекламных объявлений. Что интересно, одной из особенностей браузера является встроенная функция блокировки рекламы и трекинга в интернете.

Разработчики Brave объявили о запуске добровольной программы Brave Rewards, в рамках которой браузер не будет блокировать рекламу, но при этом 70% от выручки будет конвертироваться в криптовалюту Brave Attention Token (BAT) и зачисляться на счета людей. Эти средства можно перечислить участвующим в программе сайтам или блогерам, которых пользователь хочет поддержать.

«С вашим старым браузером вы платили, чтобы просматривать веб-страницы, тратя на просмотр рекламных объявлений ваше внимание. Вы тратили своё драгоценное время на загрузку агрессивной рекламной технологии, которая передавала ваши ценные личные данные рекламодателям — без вашего согласия. Сегодня Brave приветствует вас в новом интернете. В таком, где ценится ваше время, ваши личные данные хранятся в тайне, а вы получаете вознаграждение за ваше внимание», — говорится на сайте Brave.

При активации Brave Rewards браузер автоматически начинает подсчитывать, сколько времени пользователи тратят на разные сайты. Раз в месяц Brave Rewards будет отправлять соответствующую сумму BAT, определённую количеством потраченного времени, с локального кошелька пользователя на посещённые им порталы. При этом можно указать, какие сайты не нужно поддерживать. По заверениям разработчиков браузера, все данные хранятся локально на компьютере пользователя. Никто, в том числе и они, не знает, кто какие сайты поддерживает.

Создатели контента смогут использовать сервис Uphold для конвертации заработанных BAT в любую удобную им валюту, а обычные люди — поддерживать этими средствами ресурсы.

В перспективе разработчики Brave планируют добавить возможность использовать собранные BAT для бронирования отелей, получения скидок в ресторанах и даже выводить реальные деньги через онлайн-биржи. По словам Брендана Эйха, инициативу поддержало 40% пользователей, которым стала доступна эта функция. Большинство из них не хочет оставлять заработанные BAT себе, а предпочитают поддерживать любимых создателей контента.