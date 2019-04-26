Николай Кирошка. А ты поешь нашей баранины, она шесть часов в печи томилась…

Когда партнер (Dallmayr) сказал: «Да, мы поддержим рубрику «рестораторы», я пил горячий шоколад Dallmayr в их офисе. Внешне я сохранил непоколебимое спокойствие, но внутри я подпрыгнул от радости. Как желтый теннисный мячик на солнце. Потому что уж про кого я могу писать бесконечно, так это про рестораторов. Они такие, они такие…

И первый номер – это Николай Кирошка. Мы ровесники. И друзья с 2000 года, но Колей его назвать трудно даже мне. «Николаич» и никак иначе. Первый, потому что Николаич поддерживал мои интернет-прожекты с самого начала, даже когда в них верило не больше человек десяти в Кишиневе, Молдове и мире.

Формат рубрики - не большие интервью, а новости рестораторов. Так что я останавливаюсь с воспоминаниями о 19 годах славной истории La Taifas, Caravan, других проектов Николая. Просто обычный разговор про новости La Taifas.

Николаич, знаю, что La Taifas чтит традиции, и меню вы не так часто обновляете. Тем не менее, что нового мне попробовать?

Давай угощу тебя бараниной. Мы томим ее в русской печи шесть часов. Когда дрова превращаются в уголь, мы его сдвигаем. В глубину печи – баранину, и там она медленно доходит, как в духовке.

А вино? Твоя рекомендация?

Вино для ресторана я выбираю очень консервативно. Меня даже не бренды интересуют, La Taifas сам по себе бренд, это 19 лет нашей истории уже подтвердили. Мне важны две вещи – гость должен получить удовольствие от вина, а ресторан – надежного партнера. Ситуации разные бывают, и я ценю, когда хозяин бренда не посчитает для себя лишним побеспокоиться о том, как мы работаем. Так что я, в первую очередь, отметил бы работу с Fautor, она практически безупречная. И Taraboste, Chateay Vartely и Gitana. Но тебе к баранине пусть принесут нашего домашнего вина. Все 19 лет я его заказываю у одного мужчины в Каларашском районе. Ему было пятьдесят, сейчас под семьдесят, но он уже для La Taifas как член семьи.

Что у тебя в хитах продаж у иностранцев? С воспоминаниями о каких блюдах они уезжают из Молдовы.

Не поверишь, но даже любители экологического фуда спрашивают мититеи. Понятно, что хит - это зама и чорба с фасолью. Горячая костица из телятины. Баранина, которую ты сейчас кушаешь. Тираспольская осетрина, которая у нас почти всегда есть. И, конечно, плацинды. Их, по-моему, 12 видов, если я не ошибаюсь, хотя с творогом и зеленью лидируют с большим отрывом. Так что любому, кто приходит к нам с гостями из-за рубежа, я рекомендую заказать что-то из этого списка.

А если я хочу поесть как, например, LP. Знаю, она была у тебя. Или как Михал Михалыч Жванецкий?

Если как LP, то тебе нужно прийти к нам три раза подряд и заказать кролика в вине. А если как Жванецкий, то приходи со своим казаном. Потому что мы ему с собой в Одессу дали казан голубцов, которые ему особенно понравились. Так что теперь в моей коллекции фотографий есть фотография с Жванецким, а у него в коллекции казанов – казан из La Taifas.

Уже понятно, что партнером рубрики будет кофе Dallmayr. Это один из самых известных немецких брендов кофе с более чем 300 летней историей. Для первого раза нужно было бы начать с общей истории, но, случайно, пару дней назад в офисе Florentino Delure меня угостили именно этим кофе. И я подумал, вот он отличный «пруф» качества. Если ты продаешь костюмы из самых дорогих тканей в мире (есть и дороже, чем Loro Piana), то и кофе себе в офис выбираешь под стать. Dallmayr в офисе Florentino Delure. Автор фото композиции Павел Зинган. Виски после съемок пострадало. То есть было выпито. Как и кофе.

Павел ЗИНГАН