Конституционный суд Молдовы: Досрочные выборы в парламент пройдут по смешанной системе

Поменять систему сможет только новый законодательный орган. КС принял решение после рассмотрения запроса трёх независимых депутатов-одномандатников Иона Грозы (Кагул), Виорела Мельника (Рыбница), Александра Олейника (Тирасполь). Парламентарии интересовались, возможно ли менять избирательную систему в столь короткий срок после парламентских выборов и накануне досрочных.

КС вполне ожидаемо властями принял решение:

«Парламент может изменить избирательную систему при неполном сроке законодательного органа. Новая система не может быть внедрена в случае досрочных парламентских выборов, а только в рамках очередных выборов, при условии, что изменение будет внесено по меньшей мере за год до выборов».

Расходимся.

ПАВЕЛ МУНТЯН