В Пасхальную ночь общественный транспорт столицы будет работать в специальном режиме

|
|
...
|
Общество
В Пасхальную ночь общественный транспорт будет курсировать по городу по специальному графику.
С 27 на 28 апреля троллейбусы и автобусы будут совершать рейсы до 00:00 во всех районах Кишинева.
Микроавтобусы, в зависимости от потом пассажиров, будут работать по необходимости. Но, как минимум, они также будут работать до полуночи.
В выходные дни Пасхальных праздников рейсы автобусов по некоторым маршрутам будут установлены, исходя из потребностей пассажиров и необходимости.
- №10 по маршруту ул. В. Александри – коммуна Грэтиешть
- № 26 по маршруту ул. Л. Деляну – ул. Дойна
- № 28 по маршруту ул. В . Александри – с. Бульбоака.
На Радоницу (Paștele Blajinilor), который является традиционным поминальным днем в Молдове, согласно традиции и православному календарю, жители Кишинёва смогут поехать бесплатно к городскому кладбищу Св. Лазаря по ул. Дойна.
Для этой цели будут работать три автобусных рейса – «C», «D» и № 27.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|