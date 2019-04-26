В Пасхальную ночь общественный транспорт столицы будет работать в специальном режиме

В Пасхальную ночь общественный транспорт будет курсировать по городу по специальному графику.

С 27 на 28 апреля троллейбусы и автобусы будут совершать рейсы до 00:00 во всех районах Кишинева.

Микроавтобусы, в зависимости от потом пассажиров, будут работать по необходимости. Но, как минимум, они также будут работать до полуночи.

В выходные дни Пасхальных праздников рейсы автобусов по некоторым маршрутам будут установлены, исходя из потребностей пассажиров и необходимости.

- №10 по маршруту ул. В. Александри – коммуна Грэтиешть

- № 26 по маршруту ул. Л. Деляну – ул. Дойна

- № 28 по маршруту ул. В . Александри – с. Бульбоака.

На Радоницу (Paștele Blajinilor), который является традиционным поминальным днем в Молдове, согласно традиции и православному календарю, жители Кишинёва смогут поехать бесплатно к городскому кладбищу Св. Лазаря по ул. Дойна.

Для этой цели будут работать три автобусных рейса – «C», «D» и № 27.