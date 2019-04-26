26 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В Пасхальную ночь общественный транспорт столицы будет работать в специальном режиме
26.04.2019

В Пасхальную ночь общественный транспорт будет курсировать по городу по специальному графику.

С 27 на 28 апреля троллейбусы и автобусы будут совершать рейсы до 00:00 во всех районах Кишинева.

Микроавтобусы, в зависимости от потом пассажиров, будут работать по необходимости. Но, как минимум, они также будут работать до полуночи.

В выходные дни Пасхальных праздников рейсы автобусов по некоторым маршрутам будут установлены, исходя из потребностей пассажиров и необходимости.

- №10 по маршруту ул. В. Александри – коммуна Грэтиешть

- № 26 по маршруту ул. Л. Деляну – ул. Дойна

- № 28 по маршруту ул. В . Александри – с. Бульбоака.

На Радоницу (Paștele Blajinilor), который является традиционным поминальным днем в Молдове, согласно традиции и православному календарю, жители Кишинёва смогут поехать бесплатно к городскому кладбищу Св. Лазаря по ул. Дойна.

Для этой цели будут работать три автобусных рейса – «C», «D» и № 27.


 
Количество просмотров:
71
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.