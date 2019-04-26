Молдова готовится к внедрению технологии нового стандарта связи 5G.

Общественные консультации на соответствующую тему прошли в четверг в министерстве экономики и инфраструктуры. Как сообщили «ИНФОТАГ» в министерстве, дискуссии проведены для синхронизации действий властей и частного сектора в процессе внедрения технологии, а также для обсуждения кибербезопасности и защиты общественного здоровья.

Министр Кирилл Габурич отметил, что власти будут следовать лучшим европейским и международным практикам, чтобы технологии, внедряемые в Молдове, были безопасны и не влияли на здоровье населения.

«Наша страна была в числе лидеров по внедрению технологии 4G. Мы полны решимости и готовы стимулировать и поддерживать новый процесс инвестиций в сектор связи для распространения современных коммуникационных технологий», - заявил он.

Министр выразил надежду, что повестки дня национальных операторов будут синхронизированы с задачами властей, потому что стороны должны совместно развивать современную инфраструктуру связи, которая окажет положительное влияние на несколько важных областей, включая экономическую и инвестиционную сферу в стране.

В Молдове технология 5G протестирована Orange Moldova и госкомпанией Moldtelecom. Новый стандарт связи позволит обеспечить более высокую скорость передачи данных, поскольку пиковая скорость 5G достигает 20 Гбит/с, а действующая 4G – в 20 раз меньше.