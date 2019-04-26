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Общество
Air Moldova открыла прямое авиасообщение с Ниццей
26.04.2019

Авиакомпания «Air Moldova» запустила сегодня прямое авиасообщение с французским городом Ницца. Рейс Кишинэу-Ницца будет осуществляться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам, а стоимость билетов составит от 99 евро со всеми включенными сборами, передает МОЛДПРЕС.

По понедельникам самолет будет вылетать из Кишинэу в 19.40 и приземляться в Ницце в 21.30 по местному времени. Вылет обратно будет осуществляться в 22.20 (Ницца), а в Кишинэу лайнер будет приземляться в 02.00. В пятницу полеты будут осуществляться утром.

Новое направление «Air Moldova», как ожидается, будет чрезвычайно востребованным, поэтому что билеты на летний сезон и вторую половину мая уже распроданы.

Компания «Air Moldova» скоро запустит рейсы по двум другим направлениям летнего отдыха: Измир (Турция) с 18 мая и Салоники (Греция) с 23 мая.


 
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