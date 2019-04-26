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Экономика
Строительство газопровода Унгены-Кишинев начнется 2 мая
26.04.2019

Румынская компания Transgaz подписала все соглашения для строительства газопровода Унгены-Кишинев. Как сообщили в министерстве экономики соседней страны, приказ о начале работ будет подписан 2 мая.

Премьер-министр Павел Филип назвал это важным шагом к обеспечению энергетической безопасности Молдовы. По его словам, так власти республики смогут принимать решения во благо граждан без риска, так как у Молдовы будет альтернативный источник природного газа. 

Директор Transgaz Ион Стериан, в свою очередь, подчеркнул, что проект будет способствовать долгосрочному развитию молдавской экономики.

Длина газопровода Унгены-Кишинев составит 120 километров, пропускная способность - полтора миллиарда кубометров в год. Transgaz намерен инвестировать в проект 93 миллиона евро.

Первый этап взаимоподключения энергетических систем Молдовы и ЕС через Румынию завершился в 14 году, когда в эксплуатацию сдали ветку Яссы-Унгены. Румынская компания стала оператором газопровода, купив госпредприятие Vestmoldtransgaz.


 
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