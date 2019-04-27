Виктор Чобану о вероятности досрочных парламентских выборов

В интервью порталу ТРИБУНА, известный политический аналитик Виктор Чобану ответил на следующий вопрос: Какова вероятность досрочных парламентских выборов?

«Хотелось бы верить, что переговоры между «АКУМ» и ПСРМ не будут безрезультатными, иначе вероятность досрочных выборов резко возрастет», – заявил он.

На вопрос, кто выиграет от проведения досрочных выборов, Виктор Чобану ответил: «Скорее всего, ДПМ, потому что досрочные выборы состоятся наряду с местными. Проблема ДПМ в том, что она никогда не побеждала в городах, не победит и на этот раз.

Самодостаточное городское население не голосует за мутные дела демократов. Даже если они получат несколько дополнительных мандатов, это не позволит им создать власть, и ситуация повторится. «АКУМ» и ПСРМ будут снова вынуждены вести переговоры. Поэтому я не понимаю, почему бы им сейчас не договориться».

Андриана Кептине