Политолог о возможных последствиях досрочных выборов!

В одной из соцсетей политолог Дионис Ченушэ рассуждает о возможных последствиях досрочных выборов. Как сообщает Трибуна, Дионис Ченушэ утверждает, что досрочные выборы выгодны нескольким отдельным группам, но не стране и обществу.

«Во-первых, повторные выборы выгодны только правящим силам, потому что у них есть постоянный контакт с населением из-за работы с административными ресурсами (ДПМ). Остальным политическим силам это невыгодно («АКУМ»). Во-вторых, силы, которые не смогли попасть в парламент 24 февраля (унионисты), могут воспользоваться досрочными выборами, в провоцировании которых будут обвинять социалистов и «АКУМ». Европейские выборы станут стимулом для борьбы за неопределившихся, или избирателей, недовольных действиями «АКУМ».

Иначе говоря, унионистские (объединенные) силы могут лишить «АКУМ» части электората. Тем не менее, трудно предсказать, помогут ли эти обстоятельства унионистским силам войти в законодательный орган. Однако, я уверен, что социалисты захотят воспользоваться поляризацией электората», – уточнил политолог.

По его словам, в-третьих, досрочные выборы отложат возобновление политического диалога с ЕС, потому что Европа будет потрясена результатами своих выборов.

«В Европе будут сосредоточены на своих выборах, но это не повлияет на дискуссии о возобновлении помощи со стороны ЕС, если в результате досрочных выборов появится правящая коалиция. ЕС нуждается в новом и законном партнере, избранном на основе демократических выборов. Но до досрочных выборов еще нужно посмотреть, смогут ли демократы убедить социалистов и их партнеров в Кремле. Или, может быть, «АКУМ» пойдет на уступки социалистам», – добавил Ченушэ.

Андриана Кептине