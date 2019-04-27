Михай Годя объяснил, почему вариант с созданием унионистского блока не сработает

В интервью порталу ТРИБУНА, председатель партии «Демократическое действие» (ПДД) Михай Годя был задан вопрос, почему вариант с созданием унионистского блока не сработает.

«На то есть три основные причины. Во-первых, это нецелесообразно с функциональной точки зрения. За сильной партией стоят не только лозунги и предвыборные обещания, но и тысячи часов работы людей из хорошо организованной команды на национальном и местном уровне. Это хорошо продуманная стратегия, эффективная и хорошо скоординированная коммуникация членов команды и т. д. А теперь это еще и быстрое реагирование, быстрые тактические движения с использованием социальных сетей, ответы, которые должны быть даны в течение нескольких часов, а не дней или недель», – сказал он.

Политик отметил, что «в случае блока « Unirea» это 5 политформирований-основателей и все те, кто присоединится».

«Если каждое формирование сохранит свой персонал, доктрины, лидеров, символику и счета, процесс эффективной координации действий в избирательной кампании станет катастрофой. Или эта координация будет полностью отсутствовать», – добавил он.

По его словам, «во-вторых, повышается риск проникновения разнообразных лазутчиков, так как дееспособность этого блока будет зависеть только от доброй воли его членов», – утверждает лидер ПДД.

Он отмечает, что «в-третьих, и самое главное, граждане снова будут вынуждены надеяться на нечто эфемерное, созданное для избирательных целей».

«Мы считаем, что воссоединение с Румынией слишком благородная цель, чтобы использовать ее исключительно как избирательную. Люди, которые в течение 30 лет поддерживали объединение с Румынией, не заслуживают нового разочарования. Поэтому мы призываем унионистские силы к объединению», – добавил Михай Годя.

Андриана Кептине